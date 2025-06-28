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Общество

Куда пойти в Калуге на выходных

Дарья Джуманова
27.06, 20:00
0 431
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На нашем сайте вновь работает раздел «Афиша».

Публикуем список событий на субботу и воскресенье, 28-29 июня. Подробности о каждом смотрите по ссылке.

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