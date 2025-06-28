Куда пойти в Калуге на выходных
На нашем сайте вновь работает раздел «Афиша».
Публикуем список событий на субботу и воскресенье, 28-29 июня. Подробности о каждом смотрите по ссылке.
- 28.06.2025 10:00 Областные соревнования по футболу
- 28.06.2025 10:00 Чемпионат Калужской области по спортивному программированию
- 28.06.2025 11:00 «День молодёжи-2025»
- 28.06.2025 11:00 Спектакль «Сказка о царе Салтане»
- 28.06.2025 19:00 Группа «Ledstar»
- 28.06.2025 19:00 Концерт «Jazz Сторис»
- 28.06.2025 20:00 Спектакль «Тихий Дон»
- 29.06.2025 10:00 Физкультурное мероприятие по баскетболу
- 29.06.2025 11:00 Чемпионат Калужской области по спортивному программированию
- 29.06.2025 12:00 Спектакль «Каникулы Бонифация»
- 29.06.2025 13:00 Детский балет «Три поросёнка»
- 29.06.2025 20:00 Гала-балет. Закрытие фестиваля «Лето грации»