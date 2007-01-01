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Общество

В Людиново реконструкция моста через железную дорогу начнется 1 июля

Дарья Джуманова
27.06, 10:33
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Работы на автодороге «Брянск - Людиново- Киров» - А-130 «Москва -Малоярославец - Рославль» - Сукремль продлятся до 30 декабря 2026 года, сообщили в минтрансе в четверг, 26 июня.

Сейчас подрядчик устанавливает дорожные знаки и готовит строительную площадку. В ближайшее время снесут старый мост и перенесут коммуникации.

На время реконструкции движение по мосту будет закрыто.

Для объезда организуют маршруты по улицам Маяковского, Ф. Энгельса, Лясоцкого и проспекту Машиностроителей.

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