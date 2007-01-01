В Калужской области разыскивают 96-летнюю женщину
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в четверг, 26 июня, сообщает о поисках 96-летней женщины.
Жительницу села имени Ленина, с.п. Высокое, Думиничского района, Калужской области Синицыну (Мариничеву) Валентину Александровну не видели с 26 июня 2025 года.
Приметы:
· рост 157 см.
· нормальное телосложение
· седые волосы
· голубые глаза
· одежда: темно-синяя куртка, сине-фиолетовый халат, черные спортивные штаны, фиолетовые галоши
Любую информацию о пропавшей сообщайте по телефонам: 8 800 700-54-52 или «112».