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Общество

Калужская область — среди лучших по выполнению федеральных проектов в 2025 году

Дарья Джуманова
27.06, 09:08
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Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания оперативного штаба Правительственной комиссии выделил область как один из регионов-передовиков в достижении плановых показателей. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона в четверг, 26 июня.

В рамках совещания участники рассмотрели ход исполнения национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также других государственных программ в 2025 году.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин подчеркнул, что за пятилетний период в России удалось оптимизировать процессы инвестиционно-стройтельного цикла, сократив число необходимых процедур втрое.

Кроме того, министр затронул тему завершения отопительного сезона, отметив снижение числа аварий в коммунальном секторе на 16,4% по сравнению с предыдущим периодом.

Хуснуллин также сообщил, что Фонд развития территорий продолжает принимать заявки на конкурсный отбор проектов в сфере ЖКХ, финансируемых за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).

В числе регионов, демонстрирующих высокие результаты в выполнении федеральных проектов, помимо Калужской области значатся Республики Бурятия, Татарстан, Башкортостан, Хакасия, а также Саратовская, Липецкая и Рязанская области.

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