Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев подвел итоги работы седьмого созыва

26 июня состоялось итоговое заседание 16-й сессии областного парламента.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев подвел основные итоги работы седьмого созыва, срок полномочий которого завершается в сентябре.

- Прошедшие пять лет были очень непростыми. Мы приступали к работе в период пандемии, когда требовалось принимать срочные меры для защиты граждан от коронавирусной инфекции. Начиная с 2022 года, одним из основных направлений деятельности является поддержка участников СВО и членов их семей, - подчеркнул спикер парламента.

По словам Геннадия Новосельцева, на сегодняшний день в области действуют более 30 видов мер социальной поддержки военнослужащих. Всего за время работы созыва проведено 67 заседаний, принято 670 областных законов и около 1400 постановлений Законодательного Собрания.

- Главный акцент мы делали на совершенствовании мер социальной поддержки граждан. Особое внимание уделяли многодетным семьям, детям-сиротам, ветеранам, - отметил председатель.

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации было внесено 12 законодательных инициатив (пять из них по вопросам миграционной политики).

За пятилетний период на территории Калужской области было образовано 6 новых населенных пунктов. Пять человек удостоены звания «Почетный гражданин Калужской области».

- Конечно, основная законотворческая работа проводилась в комитетах. Конструктивные взаимоотношения у нас сложились у всех шести фракций. Вместе мы рассматривали актуальные вопросы и находили взвешенные, выверенные решения. Благодарю вас, уважаемые коллеги, за добросовестную работу, за ваш профессионализм и ответственность! - подытожил Геннадий Новосельцев.