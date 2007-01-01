В деревне Калужской области 25 лет ждут ремонта разбитой дороги

В понедельник, 23 июня, жительница деревни Кросна Ферзиковского района оставила жалобу под публикацией Владислава Шапши.

- Уже более 25 лет основная дорога находится в ненормативном состоянии: состоит из глины, глубина ям достигает более 10 сантиметров, - написала женщина.

По ее словам, последние 10 лет жители пытаются самостоятельно ремонтировать дорогу, засыпая ямы щебнем и строительным мусором, но это дает лишь временный эффект.

- К сожалению, ремонт этой дороги в настоящее время не запланирован. При условии выделения дополнительных средств рассмотрим вопрос ремонта в текущем году, в том числе и грейдирования дороги, - сообщили в районной администрации.