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Общество

Строительство детсада на Правобережье только началось, а калужане уже жалуются на разбитую дорогу

Дарья Джуманова
26.06, 17:45
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Во вторник, 24 июня, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

По ее словам, после недели стройки детского сада двор на ул. 65 лет Победы, 29, изменился до неузнаваемости.

- Тяжёлая строительная техника заезжает по единственному проезду, дорога разрушена, мусорная площадка тоже, грязь только прибавляется с каждым днём. Как людям жить фактически на стройке? – пишет женщина.

- Тот проезд, по которому проезжает техника для строительства детского сада, после завершения строительства будет приведен в порядок. Также этот проезд постоянно моется подрядчиком. Исходя из проекта организации дорожного движения, согласованного с сотрудниками ГАИ, отдельного заезда нет, - ответили на это в горуправе.

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