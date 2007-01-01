На строительство дороги в Калужской области направлено 113 миллионов рублей

В соответствии с программой «Инфраструктура для жизни» в регионе ведется реконструкция подъездного пути к населенному пункту Ефимцево. Об этом сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева в четверг, 26 июня.

Дорога от трассы «Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи» до Ефимцево играет ключевую роль в поддержке аграрного сектора и региональной экономики. Вблизи села находится значимый российско-вьетнамский агрокомплекс, занимающийся молочным производством.

Модернизация дорожного покрытия не только улучшит транспортное сообщение, но и повысит качество жизни местных жителей.

На проект в областном бюджете выделено 113,7 миллиона рублей.