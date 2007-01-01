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Общество

В Калуге на три ограничат движение электросамокатов

Дарья Джуманова
26.06, 15:28
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Это связано с проведением шествия выпускников и празднованием Дня молодежи, рассказали в управлении городского хозяйства в четверг, 26 июня.

С 14:00 28 июня до 08:00 29 июня будет запрещено движение и парковка электросамокатов на следующих улицах:

  • ул. Степана Разина (от пл. Победы до ул. Тульской);
  • ул. Маршала Жукова (от пл. Победы до ул. Фридриха Энгельса);
  • ул. Максима Горького (от ул. Суворова до ул. Тульской);
  • ул. Суворова (от ул. Московской до ул. Максима Горького);
  • ул. Тульская (от ул. Николо-Козинской до ул. Фридриха Энгельса);
  • ул. Николо-Козинская (от ул. Николо-Козинской до ул. Кирова);
  • ул. Московская (от ул. Суворова до ул. Ленина);
  • ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. Старый Торг);
  • ул. Дзержинского (от ул. Театральной до ул. Николо-Козинской);
  • ул. Тульская (от ул. Луначарского до ул. Николо-Козинской);
  • ул. Луначарского (от ул. Ленина до ул. Кутузова);
  • пер. Старичков (от ул. Ленина до ул. Луначарского);
  • ул. Воскресенская (от ул. Ленина до ул. Кутузова);
  • пер. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Луначарского);
  • пер. Григоров (от ул. Воскресенской до ул. Луначарского);
  • ул. Декабристов (от ул. Воскресенской до ул. Луначарского);
  • ул. Первомайская (от ул. Воскресенской до ул. Луначарского);
  • ул. Вилонова (от ул. Кутузова до ул. Луначарского);
  • ул. Кутузова (от ул. Ленина до ул. Луначарского);
  • пл. Старый Торг (от ул. Баженова до ул. Ленина);
  • ул. Баженова (от Каменного моста до пл. Старый Торг);
  • ул. Театральная (от ул. Кирова до ул. Кропоткина – полностью);
  • ул. Достоевского (от ул. Театральной до ул. Московской);
  • ул. Карпова (от ул. Театральной до ул. Ленина);
  • ул. Дарвина (от ул. Театральной до ул. Воскресенской);
  • ул. Профессиональный проезд (от ул. Набережной до пл. Старый Торг);
  • ул. Набережная (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
  • ул. Красная Гора (от ул. Набережной до ул. Воробьевской);
  • ул. Воробьевская (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).

С 08:00 27 июня до 23:00 28 июня будет запрещено движение и парковка электросамокатов на следующих улицах:

  • Сквер им. В.И. Ленина;
  • ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского);
  • пер. Гостинорядский (от пл. Старый Торг до ул. Карпова).

Действующие запреты на ул. Кирова, ул. Суворова и пл. Победы также остаются в силе.

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