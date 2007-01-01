Людиново присвоено звание «Территория Партизанской славы»
Сегодня город воинской доблести и трудовой славы получил еще одно почётное звание, рассказал глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов в четверг, 26 июня.
Решение о присвоении звания было единогласно одобрено депутатами областного законодательного собрания. Это событие приобретает особую значимость в юбилейный год — 80-летия Великой Победы.
Руководитель района подчеркнул, что новая награда — не просто формальность, а важный шаг в сохранении памяти о подвиге партизан и подпольщиков, а также в передаче военно-исторического наследия потомкам.