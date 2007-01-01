Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Людиново присвоено звание «Территория Партизанской славы»
Общество

Людиново присвоено звание «Территория Партизанской славы»

Дарья Джуманова
26.06, 14:57
0 402
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сегодня город воинской доблести и трудовой славы получил еще одно почётное звание, рассказал глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов в четверг, 26 июня.

Решение о присвоении звания было единогласно одобрено депутатами областного законодательного собрания. Это событие приобретает особую значимость в юбилейный год — 80-летия Великой Победы.

Руководитель района подчеркнул, что новая награда — не просто формальность, а важный шаг в сохранении памяти о подвиге партизан и подпольщиков, а также в передаче военно-исторического наследия потомкам.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
33%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFXeHErSUNZQksraU9PU1MxczREcHc9PSIsInZhbHVlIjoibjFoZ3d6OHg1NEdYOXdnNlB6cFVlUXBGQ3RvZ2hYU2NhUTBiN3hQejJMWkJWelRyQnErYnNXWk5nV2pBWC8wLzBISVBnbEI0RnptY2M3cVJubjhuU0FOZ3E5ek84cGkxdHpCeGhqRFp3aXVlR1dKN0diR3RhcGtweVBhb1JmMjJVUmZEbmF5aGMyOVhyRVQ2UlYwVk45ZG1vZEkyWjBpcDk5WUIxc3czUjMrcS9DN0wyZFBRSllQb0xpeUcxdzhFeEtIV0lzRVRTc3VLMk9zSFhFZW1kNjl1OEpMTVlyS0ZIWTduRktoTDJXb1FMN2I1Nml5L0tvQkhxclNKRHZLZ0M0MjZBUDE5NXFmYkNuUE5BSHNPb2p1ZXVSOUxnL3NoRzRRTGFUOHE5VFRISzk3T1ZFby9pdTZmSVFOSHBKZE42MEgyNW00T3E1UDhNL0RGdU45M3AzVXcvMUVSNGl2MDZtVXVyQnptcDJ1SjlYY1JUKzFpK3VzUWk5ZWprZDg3dDljajZ1R2JpczcvRXh6Z0lNaDVDby9hajEwRVVOZTlKeEpnb05Jb2Jud1NJNXBLZzU3bUdhY3BHb3JXc0lWUyIsIm1hYyI6IjI4ODRjY2Q3YjI1Nzg1NWU5OTIwMmI4ZGY5N2E3YmQxM2Q3M2I3YjExM2ZkNzhkYzg0MjM4NzZiMzJjZGExYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1kNVlNczhPY2djdTlvZjRhOWY4Z1E9PSIsInZhbHVlIjoiQkx0RWp5NnUvMm5BZXI4WG1uV3JLTXdsL2ZZZ1RET1NvaXVkV3h2RnNNemZTYks3RDRhRTlUSWQ4Rm9XNnZmYVV4Q2U1QmVjbXhDd3M3WUJ3RjRDTnVZM1VBTk9pL2VJN1RpdUpsMU5ITzhVdFdyZGRWWVRDVkZQaTlZUVdIS3NFZEVvNVd1OHkyc3NkSlN5cVZQSVBVWmk1dHp1SHhTL0J5ZHZHNlF5SGU3QjdWL1Bjc204N2krcWUxVlNyVHNmd2VnTk1OT2Z5U3pzOFY5VVBBYjhEN2RINjFweGFnbDV1R296Rk42ZHUzSUxiUXpvaGdqL2p3YU52R0QyVzhRRlVOMk5uSXppRWFVOGNCdGtzVmMyazNZUCsvcHFpc1RmTWZtcVNYWmg1ZVorMy9iR3hRTmdGSGNyYzc1ejd6TUsycVp0UGIrN1FibGUweC9aODFaN2dlZllJOWFkZm1nY3BFaWt2S2gxNG1Wb0hGNGIrTGZqdENOVzc2c0JCOXM3SzZuWmhNRGxIU1RMMndrL2hoSllka2ZkNURUT3FETnpCWFFVbDR1aWpnSC84UWlReGNwd1dVRUtRMFNMb0t5ZEFWS0E5YXMzUGFkemhrWEhMeFl4andRQjUyNUJNYTdLTzZ3MkczazVhczdnSXVUVzFVZEl5N20rUDZKNXVhMXZvTndQL1lCWC9hbTc3NHNnK3VIQmtaYmYrNWZsZ29zK3Q0UFQ1OE16aUlsT3FVVUo5WEpyZ01xczU5STFRTTQwbDZmdUVEWmlTc2tkSXFYSzNZUE53V3kxQVZuTGY3U2U5R2pyQklZRVhZSVB2QXJIRyt4dGkrRkV2c1dGNS9icCIsIm1hYyI6IjhmZjI2NzMzMGU1ZmQ2M2ZkNGUwNTE2YjZiOTU3YTRmYzE3N2ViZWE1NWJjNmRlNWVkZTJhYzYxNDZiZmUyZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+