ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на новостройки. Максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта. В ближайшее время банк также планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам

Новые условия (с учетом суммы дисконтов):

рыночная ипотека: от 25,3%* на покупку квартир и апартаментов, от 25,9%** - на ИЖС;

комбо-ипотека: от 6,97% в сочетании с «семейной» госпрограммой ***.

Минимальные ставки действуют при оформлении комплексного страхования.

«Мы ожидаем постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, и начинаем проводить ипотечные сделки на новых условиях. Конечно, основой спроса остается господдержка, на которую в первом полугодии, по нашим оценкам, придется свыше 80% продаж на рынке жилищного кредитования. При этом улучшение условий затронет и другие кредитные продукты», - отметил Александр Пахомов.

По прогнозам ВТБ, общерыночные выдачи ипотеки по итогам января-июня 2025 года составят около 1,5 трлн рублей. Банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке на фоне смягчения монетарной политики.

* Полная стоимость кредита (Новостройка (квартира, таунхаус)) - 26,448% – 29,948% Полная стоимость кредита (Новостройка (апартаменты)) - 26,448% – 34,518% Полная стоимость кредита (Вторичка (квартира, таунхаус)) - 26,448% – 34,236% Полная стоимость кредита (Вторичка (апартаменты)) - 26,448% – 34,518% Полная стоимость кредита (Вторичка (готовый жилой дом)) - 26,848% – 34,236% Ставка 25,30% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, при первом взносе от 30,1% и с учетом дисконта за перевод заработной платы в банк ВТБ и при сумме кредита более 25 млн руб. для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО или более 10 млн руб. для других регионов. Условия применения дисконта: в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора должно произойти первое зачисление от работодателя на сумму более 400 руб. В противном случае ставка по ипотеке увеличится на 0,8 процентных пункта. Программа на покупку строящегося и готового жилья. Сумма кредита — до 100 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны с 20.06.2025 г. до даты изменения банком условий кредитования. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

** Полная стоимость кредита 27,055% – 31,365%. Ставка 25,90% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, первом взносе от 30,1% для действующих зарплатных клиентов банка ВТБ. Программа на строительство жилого дома силами подрядных или строительных организаций, аккредитованных банком. Сумма кредита — до 60 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны с 20.06.2025 г. до даты изменения банком условий кредитования. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

*** Полная стоимость кредита 23,656% – 23,824%. Ставка от 6,97% до 16,98% годовых действует при первоначальном взносе от 20,1% при подтверждении дохода и занятости. Заемщики — граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: одного ребенка в возрасте до 7 лет, двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора. Для семей с ребенком до 7 лет: Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП - первого собственника - застройщика готового жилого помещения, или на приобретение у юр. лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение у физического или юридического лица квартиры в многоквартирном доме на вторичном рынке в городах, указанных в списке на сайте vtb.ru, а для семей, имеющих ребенка-инвалида, у любого продавца на вторичном рынке – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома. Для семей с двумя детьми: Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица строящейся или готовой квартиры, или таунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории «малого города», а при покупке у юр. лица строящегося индивидуального жилого дома в границах малоэтажных жилых комплексов без ограничений по региону. Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — от 12,15 до 30 млн руб., для остальных регионов — от 6,15 до 15 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой. Условия действительны с 20.06.2025 г. до даты изменения банком условий кредитования. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.