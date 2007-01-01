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Общество

В Обнинске прошел Международный молодежный ядерный форум

Дарья Джуманова
26.06, 14:49
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Глава Калужской области Владислав Шапша поприветствовал молодых ученых и инженеров, прибывших из разных стран мира. Об этом он рассказал в четверг, 26 июня.

В этом году форум посвящен 80-летию атомной промышленности в России. В офлайн-формате в нем приняли участие около 400 представителей из 70 государств, а тысячи других подключились дистанционно.

Форум предоставляет молодым специалистам не только площадку для обмена знаниями и инновационными предложениями, но и доступ к мнению авторитетных экспертов, а также шанс установить профессиональные и научные связи.

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