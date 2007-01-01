Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Работа мечты в «Доме Мечты»
Новость дня Общество

Работа мечты в «Доме Мечты»

26.06, 13:12
0 687
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» провёл в минувший четверг, 19 июня, видеомарафон работодателей.

В течение всего дня в студии радио «Комсомольская правда – ​Калуга» руководители и представители успешных компаний вместе со зрителями выясняли, какой она должна быть — ​работа мечты.

Строительная компания «Дом Мечты» с молодым коллективом и своей корпоративной философией уверенно может стать тем самым работодателем, предлагающим работу мечты.

О нюансах работы с клиентами и сотрудниками рассказали коммерческий директор компании Сергей Козлов и HR‑менеджер «Дома Мечты» Вероника Зуева.

Полная видеоверсия разговора размещена в группе КП40 в ВК.

Берём клиентов в свою семью

В прошлом году в День строителя компания отметила юбилей — ​10 лет со дня основания. За это время дружный и молодой коллектив «Дома Мечты» построил и реализовал проекты более 500 самых разных домов. Зачастую названия оригинальных дизайнов домов придумывают сами заказчики.

— Например, проект «Валенсия» появился благодаря нашей заказчице Валентине, проект «Майами» назван в честь заказчиков по фамилии Майковы, — ​пояснил коммерческий директор «Дома Мечты» Сергей Козлов. — ​Я ещё добавлю, что каждый заказчик, который приобретает или строит с нами дом, попадает в семью «Дома Мечты». Мы всегда приглашаем наших клиентов на мероприятия, которые проводим: 1 июня, 1 сентября, Новый год.

Строят в компании не только отдельные дома, но и целые коттеджные посёлки со всей необходимой инфраструктурой.

— Приобретая дом в нашей компании, заказчик получает все под ключ, — ​поясняет Сергей Козлов. — ​Это и безопасность, и коммуникации, и детские площадки, и асфальтированной дороги. Все новые коттеджные посёлки мы реализуем по этому принципу. Это «Городенская долина», «Косарев парк». Люди, покупая дом, получают всё вплоть до КПП и охраны.

Сроки строительства домов у «Дома Мечты» очень оперативные. По словам руководства компании, они возводятся за 8–10 месяцев, причём со всеми необходимыми гарантиями.

— Срок гарантии составляет пять лет, — ​уточняет коммерческий директор «Дома Мечты». — ​Но в дальнейшем планируем увеличить его до 10 лет, а там, может быть, и будем давать пожизненную гарантию.

Мы вместе и после работы

Нынешний кадровый кризис обошёл «Дом Мечты» стороной. Слаженный дружный коллектив, а средний возраст сотрудников — 28 лет, живёт и работает единой семьёй. В этом — философия компании.

— Мы действительно проводим с коллегами большую часть времени своей жизни, — ​рассказывает Сергей Козлов. — ​И это самое главное — ​осознание и понимание единства.

— По пятницам, например, мы играем в «Мафию», вместе занимаемся спортом: футболом и волейболом, — ​добавляет HR‑менеджер компании Вероника Зуева. — ​Вместе благотворительностью занимаемся. Поздравляем детишек с днём рождения, помогаем в строительстве и восстановлении храмов. И всем сотрудникам это нравится.

Кстати, в «Доме Мечты» бывает, что не вакансию человеком занимают, а находят нужного сотрудника и для него формируют вакансию.

— Бывает такое, что все вакансии закрыты, но если кандидат нам подходит и мы видим, что он может нас усилить, то мы его берём, — ​заявляет Сергей Козлов.

Со службами занятости компания обычно не работает, все необходимые вакансии размещает на известных кадровых агрегаторах в интернете, а также многие сотрудники приходят в компанию по рекомендации своих знакомых, заказчиков и коллег.

— Когда приходит новый сотрудник, за ним закрепляется действующий специалист, который заинтересован в том, чтобы ввести новичка в должность, обучить, помочь выйти на первые результаты, — ​поясняет Вероника Зуева.

Наставничество — ​один из первых этапов к повышению карьерной лестницы в «Доме Мечты». Многие сотрудники руководящего звена вышли из тех самых наставников.

— Мы адаптируемся к запросам наших сотрудников, коллег, — ​рассказывает Сергей Козлов. — ​Бывает, что человеку требуется более гибкий график, потому что надо пойти в детский сад, забрать ребёнка и так далее. Мы всегда идём навстречу.

В этом ещё одно преимущество небольших компаний, а в «Доме Мечты» сегодня трудится около сотни человек. Присоединяйтесь, может  быть, здесь вас ждёт та самая работа мечты!

г. Калуга, ул. Георгиевская, 39

г. Обнинск, ул. Энгельса, 10 (2-й эт.)

+7 (4842) 75-00-03, +7 (930) 758-17-87

Доммечты40.рф

Реклама. ИП Козлов С.А. ИНН 400801277502. Erid: 2VfnxwuRch6
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
работодатель года
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjF2YTMvU3JTR3MxaVduWDVFNVpUOWc9PSIsInZhbHVlIjoiYUExWS9lcXZJTjIrM3AvYlFBbE1JbFNrcHQ4S3ZmRjVjbHBDY093YUxXV2NPbmVYUzFZUlBPWGxDMGdJWmpkeG0rdVA4WGFLMVB2QWdwY0hhYjRBdHdOTzdRWnhMeDJCMUNCZWo5bnJrMnpvbTZySmpmVGQyV0RoOU13RXlLWGtEWmN6YXhYWG1kYWR2Y3RJejJxNFdJTE5tRHFBUmdSVCtoek1oWjRwK2RMWHc2Mll1M091QjVTaXZNODVBaEdnd3JNNTl6Tyt2a01yblo1UFNZNEhJL21tQzd4cEVac1BNZmNGUGY4cEUyTTVmc2lncEtyaWJuVzcyR0dKaUZwU2ZjUUlvYXI0a2x2M0Fnazg1UllGenZUR3hLMC9GNkJQOGNRdGpxU1BFbnZSTzREUUNabU1QdUVPVlBCNVZ6QnlQZ3ROWEU3R05rZlFISm8xeFJ5bkRuR1IzS0p0TkdYK2lGTWhVQ2RHZnY0NzA3aGhONmpaRGlNaXcwRWZwZHZpcUNucmkzYXhwcUVGWUgrTnRlc3k0S2tXUHl1WXJNMHFySDU3b1EzSGRvWGlLR29vdGJ2clgzMzc3dGtFdFNTRSIsIm1hYyI6ImQ2ZmU5YTcwZmRhNjcwOTNkMGZhMzNkMWY1YzI4Yzc2Zjc2MGE1ZTY4N2M1MDBlODZlNTJlZjUxMTJjMmE1NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVSaTN4RExJUFBUeHdRTzJxZ0M5WFE9PSIsInZhbHVlIjoiUUw5V1h2Qjh1YWtRSWxWVXRxb3pSeS8yYWJMdTRPa1I1UHhQeUdJUWtUR2xML2JKUFJhVW5mclBoSG14MFc0NUJNL2Y2bitZYk5jNlVsNElnQUNtd3pxMElmdzBKbDV5Ynl3bDhBaUJVMHdPdzF5N1h5dmt6S2dRdU5RenY4NTZFdzVwNXQwNkIvUDluQWhvNHZHeTZubldIS0ttYTcvaisycG8xRS82aVltaHVLbTJoV1orYnBXdkVrN1lraG1oaHlXTndlMHdsRmk2SWNzRkQvQ3AwOTJpS2FpOThKakNkNk12U2NJZUtwYkJyeFZzWjUrK3pQU0RnWXJLb2cwMnRsa2VZZ0N6Vk5yTmxzcTJZVy9zZXBKU3V0K1IrM0h2U0xnanIyUlBqL21lOXZKUFZHSFNlTjgrajBPL20rZDFUZ2pta2UzQS9hS3RLdVozbkQ0ZDNWZUMyQm5pcm5WZTgyTGZHbjdBL1lzSk02ZEZMSjZUTTRndm91V0N0MVBza2R5ZmZwd3FNczk2QS85YzVzWVcwWmdzZHl2U0srd0V3d1pMdTJINXBHcG1HbHl1ZWIzcTFYZEZlWlJ0RkVvSkwvQlBRc0pMRmRFeEhuenFWL3dDSzlpSE5oS3B1d05pWnVPUlZITjRoUk9ZbjVMbVVjam9zNDZrTHJFNTRkTGpMenhtS2tnbGgyYVYwcllSd1NpUDB5eFJkeFYvMXp0K01Bdjk4cVk1RkVBOXNtaFdUYW9YOS9QY2I4T1hzUGdTY2U3NTI1VzZ4MVVyMi9peTdhUzFZTnBhZDdyTGZ6Tmd5N0Fwa3FvdWk5QWJvYkpNSWJPZjRrZVd0RVhFNW1pYyIsIm1hYyI6IjYwYTc2NmJmZGQwZDlkZDc0NzA3ZmM1MzRmODBhMTQwNThlNWEzYTk3MWM4ODQ1ZDZmYmExYzA3ZTVkYjI3OTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+