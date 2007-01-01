Работа мечты в «Доме Мечты»

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» провёл в минувший четверг, 19 июня, видеомарафон работодателей.

В течение всего дня в студии радио «Комсомольская правда – ​Калуга» руководители и представители успешных компаний вместе со зрителями выясняли, какой она должна быть — ​работа мечты.

Строительная компания «Дом Мечты» с молодым коллективом и своей корпоративной философией уверенно может стать тем самым работодателем, предлагающим работу мечты.

О нюансах работы с клиентами и сотрудниками рассказали коммерческий директор компании Сергей Козлов и HR‑менеджер «Дома Мечты» Вероника Зуева.

Полная видеоверсия разговора размещена в группе КП40 в ВК.

Берём клиентов в свою семью

В прошлом году в День строителя компания отметила юбилей — ​10 лет со дня основания. За это время дружный и молодой коллектив «Дома Мечты» построил и реализовал проекты более 500 самых разных домов. Зачастую названия оригинальных дизайнов домов придумывают сами заказчики.

— Например, проект «Валенсия» появился благодаря нашей заказчице Валентине, проект «Майами» назван в честь заказчиков по фамилии Майковы, — ​пояснил коммерческий директор «Дома Мечты» Сергей Козлов. — ​Я ещё добавлю, что каждый заказчик, который приобретает или строит с нами дом, попадает в семью «Дома Мечты». Мы всегда приглашаем наших клиентов на мероприятия, которые проводим: 1 июня, 1 сентября, Новый год.

Строят в компании не только отдельные дома, но и целые коттеджные посёлки со всей необходимой инфраструктурой.

— Приобретая дом в нашей компании, заказчик получает все под ключ, — ​поясняет Сергей Козлов. — ​Это и безопасность, и коммуникации, и детские площадки, и асфальтированной дороги. Все новые коттеджные посёлки мы реализуем по этому принципу. Это «Городенская долина», «Косарев парк». Люди, покупая дом, получают всё вплоть до КПП и охраны.

Сроки строительства домов у «Дома Мечты» очень оперативные. По словам руководства компании, они возводятся за 8–10 месяцев, причём со всеми необходимыми гарантиями.

— Срок гарантии составляет пять лет, — ​уточняет коммерческий директор «Дома Мечты». — ​Но в дальнейшем планируем увеличить его до 10 лет, а там, может быть, и будем давать пожизненную гарантию.

Мы вместе и после работы

Нынешний кадровый кризис обошёл «Дом Мечты» стороной. Слаженный дружный коллектив, а средний возраст сотрудников — 28 лет, живёт и работает единой семьёй. В этом — философия компании.

— Мы действительно проводим с коллегами большую часть времени своей жизни, — ​рассказывает Сергей Козлов. — ​И это самое главное — ​осознание и понимание единства.

— По пятницам, например, мы играем в «Мафию», вместе занимаемся спортом: футболом и волейболом, — ​добавляет HR‑менеджер компании Вероника Зуева. — ​Вместе благотворительностью занимаемся. Поздравляем детишек с днём рождения, помогаем в строительстве и восстановлении храмов. И всем сотрудникам это нравится.

Кстати, в «Доме Мечты» бывает, что не вакансию человеком занимают, а находят нужного сотрудника и для него формируют вакансию.

— Бывает такое, что все вакансии закрыты, но если кандидат нам подходит и мы видим, что он может нас усилить, то мы его берём, — ​заявляет Сергей Козлов.

Со службами занятости компания обычно не работает, все необходимые вакансии размещает на известных кадровых агрегаторах в интернете, а также многие сотрудники приходят в компанию по рекомендации своих знакомых, заказчиков и коллег.

— Когда приходит новый сотрудник, за ним закрепляется действующий специалист, который заинтересован в том, чтобы ввести новичка в должность, обучить, помочь выйти на первые результаты, — ​поясняет Вероника Зуева.

Наставничество — ​один из первых этапов к повышению карьерной лестницы в «Доме Мечты». Многие сотрудники руководящего звена вышли из тех самых наставников.

— Мы адаптируемся к запросам наших сотрудников, коллег, — ​рассказывает Сергей Козлов. — ​Бывает, что человеку требуется более гибкий график, потому что надо пойти в детский сад, забрать ребёнка и так далее. Мы всегда идём навстречу.

В этом ещё одно преимущество небольших компаний, а в «Доме Мечты» сегодня трудится около сотни человек. Присоединяйтесь, может быть, здесь вас ждёт та самая работа мечты!

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