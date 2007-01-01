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Общество

В Калуге прошёл очередной этап соревнования «Лучший по профессии»

Дарья Джуманова
26.06, 12:30
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Мероприятие прошло с участием специалистов из Удмуртии, сообщает Минтруд Калужской области в четверг, 26 июня.

Соревнования проводились на базе Калужского техникума электронных приборов. А по их итогам были определены победители.

Финал чемпионата в категории «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» запланирован на 24–25  июля и также пройдет в Калуге.

Помимо этого, в текущем году в рамках национального проекта «Кадры» в регионе организованы шесть этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший в своей профессии» по номинациям: швея, токарь, сварщик, повар, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

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