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17 нелегальных мигрантов депортировали из Калужской области

В Калужской области завершилась операция по принудительному выдворению иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.
Ольга Володина
26.06, 11:08
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Фото: УФССП России по Калужской области
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Об этом сообщили 26 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

На исполнение поступило 17 судебных решений, касающихся граждан Узбекистана (11 человек), Таджикистана (4 человека), а также Армении и Кубы. Большинство из них незаконно находились на территории Калуги и соседних районов. Все мигранты были признаны виновными по статье 18.8 КоАП РФ.

После наложения штрафов иностранцев поместили в специальное учреждение, а затем доставили в пункты пропуска через государственную границу. В сопровождении приставов все 17 человек покинули Россию через аэропорты.

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