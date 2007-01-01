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Общество

В Кировском районе стартовал ремонт дорог в рамках программы народных инициатив

Дарья Джуманова
26.06, 10:44
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Подрядные организации приступили к благоустройству участка дороги в деревне Большуха, рассказал глава администрации Кировского района Игорь Феденков в среду, 25 июня. 

В ходе работ планируется отремонтировать порядка 500 метров дорожного полотна шириной четыре метра. На начальной стадии будет использован крупнофракционный щебень, а затем поверх него уложат более мелкий.

Все мероприятия проводятся в установленные сроки согласно утверждённому графику.

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