Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Летние сокровища Калужской земли в кадре наших читателей
Общество

Летние сокровища Калужской земли в кадре наших читателей

Дарья Джуманова
26.06, 10:30
0 923
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 26 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя Александра.

Он прислал великолепные снимки реки Угра в Юхновском районе, где летняя природа раскрывается во всей красе — сочная зелень, зеркальная гладь воды и бездонное небо.

Ещё одним украшением подборки стало водохранилище в деревне Торкотино Мещовского района.

Водохранилище в деревне Торкотино
Водохранилище в деревне Торкотино

Спокойная водная гладь и окружающие её леса создают идеальный уголок для отдыха от городской суеты.

Делитесь в комментариях фотографиями родных мест - соберём вместе летние красоты нашего региона.

Новости по тегу
природа
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlkxemRXT2dJdW9iTWYrWisyeHh2N2c9PSIsInZhbHVlIjoia2llRDJwYVB6bGVNRTZ1MnhPWnBCUUF1TFZTeUhjREt6OHZaUEhUc2VhdzEyaFEzQzY0QVNYTkRWNUdPU0VLQVNzMVlpSFBJU0VpMjhaN1lBQmhHODNJV1hNRHNxOElua2htUjFxYm9jQVNKc0hSV05lQXhBY3FKalVPeW9JZVQ3SG4yTmtJeDZGK3JHS000aTEwRFRkVDk5Zit6TzlEMElWM21RNlhIbm5OL1hNVmxkN21iMnBrUDlXOU5ZSHpRUG5qUE9PcWtaeUc5SWF1QnZSWFNzc2lrcnN2ZGhLQlRxOURqTDVVNDBvQ2FlOFVQS0FWSVRVQlV5enBuKzdKaG5pTjFGcWdvRzZ4ZEJ4VGpMZ2FuTFpBMWgwaGZ3VmJqQlBZdTRXTHRUeTRLQTZjaUl2WVFicHhaSElrN21ZTVpmSDFmdGM2SFd1ZERwdEFMNys5VjJZN3ZwY1ZJVGtuZ3FxckpQc0dkME41NkNvVWJNdjdSUnpQekRsQ3dsc3JUSkFWcVZ6YUdHa2tFOGFoakQwSDdTTDFwZE9LQjNKSTJlV0NsUDdGRlRJZGRmU1FDNE54UW9kS1p2L3d6b2RIVyIsIm1hYyI6IjU4MzczNDBkYTNhMGQyZmI3MmNjNmU2M2IwNTQ4ZDRhMzQxMzEyNGY1ZmFiNTc2ZDFlMGQxYWFkNjFmNDljMjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdpTGdMUndWdC80M1VIVDhkTWQvSlE9PSIsInZhbHVlIjoid0N2YXlqbi9JWnowcHBmTmVreHdGNGk1TzEyMCtEMFhDcCtPaktKK2hNNUk3U1BQWjl5aTI2OERLeG1SZnNnUmRwbmk2REdGN3NhZTJ2WXMxaGNHS2R0OXQyWWd4NnVXWXEwdFlPMUI0djhCZ3FuVWRFeFV6VkxaQlZoeDRiT3N3K3JydndHRU5rVm0xODhBcnBoR2JSQ3R6MjlLanRldXMyRmZYWTMwTW1SVGx5QnlCMDFaSDhMSzcxQmorRWU5NVFPUDlHdHYvempSdmo0TEptWWN0a1h0S21TWVlMRzdWM0tUYWZTenlRRCtteGN2MUI5WHBxcmxycjFnQUw3ZzlicWFCcEpheW9MTDVZVUNWNWNRcXUweXJmREZxQTZYTytKZE9qaGFxbFdXOEhUUEF2My8ySUhGZERsdlFWUUFFbUt4K3Zta1VJaXFuZ0ltbkQ3bjNHbUxoaHJHZVViRUtjWjcxSS91V3lhL1NmWG9vVjJ1ZnIyeDhJdEpZbnRpMkhlNURHMTlwK3FxbDg5enlZRFRyRTVGV0thaGR3RzZPNzJ5dy9ZOEg4Uk9EK0wvS0dQMVZaSjhsZkN5djRPNXdxaGJlb2hvSlQ0Y0swUVVuclJYempLdTJKSTVEOGpJUU10RDJmcEpXNHpiTThHdUVDMFlMZjd2L0VNY0hvVTM0VngvV2ovWVlCZ2NNYXRBRHpIVUxld0V0VVZ6NkFkM1dQeldZamVVY1BmaHBXdDZNN3hEd0UrVmhVNGs0ZEovelJVTkhzMGlUME9peVpQYS96SGdyeFd0WGxLc1djRis1VlkwY2tEWmRndHBXc0NuSThkUlhiejBUZW0vbjMrSiIsIm1hYyI6IjEzMzgwNTJhZDRjNDNmOTMyM2MyZjBkNDg3N2YwZmIxZTlkMzY3ZDRkOTI3MmNmYzg1ZDZiMmMwZTc5OTQ3NjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+