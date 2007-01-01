Летние сокровища Калужской земли в кадре наших читателей
В четверг, 26 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя Александра.
Он прислал великолепные снимки реки Угра в Юхновском районе, где летняя природа раскрывается во всей красе — сочная зелень, зеркальная гладь воды и бездонное небо.
Ещё одним украшением подборки стало водохранилище в деревне Торкотино Мещовского района.
Спокойная водная гладь и окружающие её леса создают идеальный уголок для отдыха от городской суеты.
Делитесь в комментариях фотографиями родных мест - соберём вместе летние красоты нашего региона.