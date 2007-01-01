Прийти на «Фуяо» можно без опыта: стабильность, перспективы, хорошая зарплата

В минувший четверг медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» провел масштабный видео-марафон работодателей. В прямом эфире выступали представители успешных организаций и предприятий Калуги. В рамках марафона о работе мечты рассказала руководитель отдела персонала «Фуяо Стекло Рус» Дарья Мекрюкова.

— Дарья, компания «Фуяо» пришла в Калужскую область 12 лет назад. Что изменилось с тех пор?

— В компании проведены значительные улучшения. Завод «Фуяо» не останавливался ни в кризисные, ни в ковидные времена. Мы производим автомобильные стёкла, в первую очередь лобовые. Всегда работали в том числе и на вторичный рынок, продолжаем отгружать стёкла большими партиями в наши дилерские центры, которые есть во всех городах-­миллионниках.

— В Калужской области вновь заработали автомобильные заводы, пришёл китайский инвестор.

— Мы возвращаемся к нашему предыдущему сценарию развития. Работаем с заводами, которые вновь открываются в Калуге, в Туле. С Беларусью не прекращали сотрудничество. И можем гарантировать, что в ближайшее время будем наращивать объёмы.

— Заработная плата у вас выше средней по области?

— В целом и на рабочих, и на офисных должностях зарплата средняя по области и чуть выше среднего уровня. Она состоит из оклада и премирования. Сотрудник на производстве может обучаться, совмещать несколько должностей, соответственно, будет расти доход. Также доход зависит от стажа работы — ​за выслугу лет выплачивается премия.

Мужское дело

— Какая у вас основная профессия?

— Оператор производства. Мы рассматриваем всех кандидатов на трудоустройство с 18 лет, с любым образованием, даже после 11 классов школы можно прийти. И готовы обучать. Прикрепляется наставник. Сначала идёт теоретическая подготовка, потом — ​практика. Обучение занимает около трёх месяцев. При этом с первого дня — официальное трудоустройство, полноценная зарплата и премия, но не в таких больших объёмах. После аттестации он встаёт на линию, но изначально это какие-­то простые операции: снятие стекла, загрузка в оборудование. И можно продолжать учиться дальше.

— Где можно ознакомиться с имеющимися вакансиями?

— Они есть на HeadHunter. В первую очередь нужны рабочие на производство — ​операторы. Прийти можно без опыта. Берём крепких, выносливых мужчин, учитывая тяжесть стекла, это 10-13 кг, а смена — ​8 часов. Требуются и ремонтники оборудования, сантехники, электрики. Обращаться в отдел персонала, тел.: 90-96-13.

— Для женщин на «Фуяо» есть вакансии?

— Женщины работают на контроле качества, есть женские вакансии на припаивании обогрева на стекло.

Общежитие, питание, транспорт

— У вас работает 600 человек, вы расположены в технопарке «Грабцево». Есть ли корпоративный транспорт?

— Наше производство работает круглосуточно 7 дней в неделю. И на все смены по Калуге и ближайшим окрестностям — ​Калуга‑2, Воротынск — доставляем сотрудников корпоративным транспортом.

— Кроме стандартного соцпакета дополнительные «плюшки» имеются?

— Если работник обедает в нашей столовой, компенсируются расходы на питание. Если не ходит на обеды, приносит еду из дома, эта сумма добавляется ему к заработной плате. У нас есть микроволновки, холодильники, зоны приёма пищи.

— У вас работают и сотрудники из Китая. Как вы общаетесь?

— Есть переводчики. И русские сотрудники уже какие-­то слова знают, и китайские коллеги что-­то по-­русски могут сказать, некоторые неплохо говорят. Взаимодействуя на производственном уровне, все хорошо понимают друг друга без слов. Офисный персонал у нас практически весь со знанием английского. На заводе, кстати, ещё есть сотрудники из Узбекистана, Таджикистана, у нас интернациональная команда. Все общаются. Много сотрудников живёт в нашем общежитии.

— То есть у вас даже есть общежитие?

— Да, хорошее благоустроенное общежитие. Закрытая территория с охраной, 8 корпусов: два — квартирного типа, а остальные — ​общежитие, где кухня находится на этаже, а душ, туалет — ​в каждой комнате. Комната рассчитана на двоих. У нас и семьи живут. На цокольном этаже — ​спортзал: тренажёры, настольный теннис. Во дворе — ​детская площадка, беседка, люди выходят, жарят шашлыки. И территорию благоустраивают, цветочки сажают, чтобы было красиво, кто-­то даже овощи выращивает.

Экскурсии и праздники

— Хорошо, когда дети сотрудников могут прийти на предприятие. У вас практикуются Дни открытых дверей?

— Да, в прошлом году дети наших работников приходили на завод, посмотрели, где трудятся родители, попили чай в столовой. Примерно уже сто детей побывали на предприятии, они интересуются всем, задают много вопросов.

— А бывают ли у вас общие праздники?

— Десятилетие компании мы отмечали всей большой командой «Фуяо Стекло Рус». У нас есть традиции. Всех работников поздравляем с днями рождения, с 23 Февраля, с 8 Марта. На Новый год и взрослые подарки получают, и дети сотрудников. Отмечаем китайский Новый год. В Китае обычно заказывают лунные пряники, мы тоже их заказывали для всех работников. Кстати, одна из детских экскурсий попала на этот праздник, и детей угостили пряниками, рассказали о традициях. Ещё каждый год лучшие работники (6-7 человек) летают в Китай на новогодний праздник, который устраивается в штаб-­квартире, с фуршетом, с выступлениями. Собираются представители всех наших заводов, их у «ФУЯО» 16, и каждое предприятие готовит творческий номер. Мы всегда привозим русскую программу, выступаем в русских народных костюмах.

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