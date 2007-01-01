Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге 25 пар выбрали символичную дату для создания семьи
Новость дня Общество

В Калуге 25 пар выбрали символичную дату для создания семьи

25 июня 2025 года в калужском управлении ЗАГС произошло любопытное числовое совпадение.
Ольга Володина
26.06, 09:48
0 1454
Фото: управление ЗАГС города Калуги
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ровно 25 пар решили официально оформить свои отношения в эту запоминающуюся дату.

Представители ЗАГСа тепло поздравили новобрачных: - От всей души желаем молодым семьям крепкого союза, взаимопонимания и семейного счастья. Пусть этот день станет началом вашей долгой совместной жизни!

Сейчас сотрудники ЗАГСа активно готовятся к следующему значимому событию - Дню семьи, любви и верности 8 июля.

Лента настроения
8 оценили
0%
0%
13%
0%
0%
87%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlEaXlRNzVCOVU2aGoxWDFVZ1ZsVnc9PSIsInZhbHVlIjoic1lOTEE4bitJZnZzVEozNDloVDk5U0U3c0FIRTF3Y2xPQXhKOHVMUnNuVE9paXRVWFZDVTFBTnNwWGcxbWFseE8yTWlGaGRHak5FdzVQZS91MXQrSWRaWFVBR2RUV3JKSVdwdlNrOHVxenQyZzRZV0xScFo4bVRCUXN6eHNOYUlvYkttbS8xMUxKOUNmVjlmSXJGemlBYi82WW1Tb3YvRVc0S1JSNEN0OFNQV3ZLbFVXYjN1cnh3VUhhQzJtaWt2ZHNBR0lMWkhvZ1VQek40ZXZFenlsV0lJT21nQml2VWVlSFFHK3RwMHIweHhKKzlyang1UHFkNXlLWUFObnJ6NHNnQ2dyWlhGMnhCanFqQ3lybElZWWl3TllieS9rWnBiOUh5Y3RrM0Zka2IzNlp2MWFiUys5WktEOWRWYzlseWx1by9ZTytwdjRSbWxGYUNTdDZnaHhUUk0zV2VDOEJrUnU0TlpoRkdPQ3REK3h0VEx3NS9tSEZXdUVmWkUvTEsyNnMyYlYrVXBTNXdiajZkblkvZkNhQ1I5VHZtQkJITHAvSkZkdk8wQThMaE5SUWJ2a3NXcGk2ZWhYSjNkNU5ORCIsIm1hYyI6IjllZGE2OTBhMGYzZWU5YmYyMWVjMTBiMGRiZDI2OGRlNTkyMzkyYjEwMDIzNWNmNDAyMDMyYTVlYzRkNDMxNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImI2UTg1RDl5MC9hZjMrRWVlaDRkU3c9PSIsInZhbHVlIjoiTFRKRGdYc3NqVDdRTGNFUGlSYk1Wc1FXdkluRFBrZGZ5ZzMzWjBXbEptVkVuZnBxVzBmamJpb1J5aWxQRVRoNDh2dmRjYmM2RWxpQy9Vc1hHUjZheHY4QU9zaHhVc1d4YUhTdlJsbUljTWZJdFRsaCtONkFVTjJGVUZBd2NMbmNiQ0RUcDBEMERmb1BmbnA1a21sUUtXdjhFdVJjbDh4ck9ML2o3Q0hUSWZOdWVydXhDdXBYNkJnSGgzMnVPUWhISzMwQkFLTGVMZDZrTTFMVHcwcis4SE5NU0htOFNBczQ2T1ZDeWowNGtPbGtJbWx6WU8xSi9CUVZPa20vK0J0LzdXU1hVU3Y5clltZ21UZ1dtMkRkdzZrS2YwbHhDQ1hQU1h4NmNHWVJQL29oZHpBcG1MaUE3K3dMSzh4TGkzVFRlUnVybk0zWUNCclZPUzJqeXZucm03ZE54Q0hHZDRyZjN0OUtuUTVoUEhRdGlyRWNENExRUE16RTE2TFJkemdNNWs4aHMrL2t2TmQ0Rk80SUpSbVBuZmhQLzNMNmlYTjFDS1NhdURlSGthb05JTWlGK2VuT2g4dStISEhjRlE5VHVwZ1k4by9pN3FhUGRUMlNqTVRRWC9aZ1pwQnJDeTVMY1dFbzhVUlVocHdqVUtRTXZyM2t1aHZ6b1lXNlE5TUx0NkR5MGZuYzd3aUsvQTJVcWZzb2R3RDkrWVdIcDl1RHVQY3JjT2RDYkFodE42a2dDWGJlNFk5TzNjR041SWJYeTc3MlorVCtTNXY2MVpFTXc2WjgwazhLNmhDeE9PcnkrVFhhOU8zQTUxa3p1VTVqTENPeW5TQ3owZmkvcHF0MiIsIm1hYyI6ImE0M2U3ZWIyZTUxN2Y1NjUxZGUzYzFiYWQyOTg4NTg4NjY2NGI3NmQ4ZTdhMjNlYWUxODljYjk1MDMxNzI2Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+