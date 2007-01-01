Руководитель регионального СК провел выездной прием для жителей аварийных домов в Калуге

Марк Харламов осмотрел дома на улицах Дзержинского и Глаголева. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В настоящее время СУ СК России по Калужской области уже расследует уголовное дело по факту нарушения жилищных прав.

Жителям сообщили, что их дома включены в программу расселения аварийного жилья, но сроки будут определяться по очереди.

Учитывая сложные условия проживания и отсутствие элементарных удобств, власти и Следственный комитет ищут дополнительные средства для ускорения решения проблемы.