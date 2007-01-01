Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «Калугатеплосеть» лишилась очередного начальника
Новость дня Общество

«Калугатеплосеть» лишилась очередного начальника

Об этом в среду, 25 июня сообщила горуправа.
26.06, 07:59
0 1408
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже писали ранее, министр строительства и ЖКХ Калужской области Андрей Шпиренко критиковал город за слабую подготовку к зиме. Именно с этим связывают увольнение коммунального начальника, однако официально это не озвучивается.

Говорят также, что Игоря Карпова уволили за провал программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В прошлом году работы по замене сетей буксовали, а последствия разрытий до сих пор не ликвидированы. Однако официально эти причины не озвучиваются.

На наш запрос городские власти ответили, что 24 июня просто истек трудовой договор с Игорем Карповым. Исполняющим обязанности директора «Калугатеплосети» назначен главный инженер Сергей Земченков.

Напомним, предшественника Игоря Карпова – Анатолия Еманова, уволили с этой должности в 2021 году после вмешательства прокуратуры.

Лента настроения
12 оценили
83%
8%
0%
8%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRDNEpKODBJWjBxVzZJc2FaLzFVUkE9PSIsInZhbHVlIjoiNUNFQjl4dW05Kzhmdi9kRFVSbnRYSUhqTjV6aG1lTzhhNHBtemlPeFdOTk03WkFNcDBiNGp4RXVldkZRdHg5TVYrbi8ycEJFT2krSGRYb3BxVmliVGUwQ0xpUE9WQWcxd1M3YTdwcDU2UE8xdjRLWXl3dC9vN0dVYk1reE1CaUtIOGVWNGp0MVNBTGFZenpONWRaWDdoVG5JbDNKS1JYdFVkWWRMbGhUMC9yeTdta01BM2xRMHpJdHYyak0zd1FJTWcrRzlwYm9JMWpocjBmUUllYXNPaVNKZkx0eFVodURpUkR6aGJvMy9GUklOaTBsaTc4UnlENVhrZWdodUN3THpxQUFrK2xkbEY5ejRXWVgrc3FqOGJMV05OV1VFTWhEMWdJQXh1SW5TNnJJbEpvZStIdmNZbmtCUXFON2pBcHcrOTN1dGtUcVlaS1lMalpPQ21FNWx6ZC9HbTE3Yk9XaDdsNiszS1g2Z28yb1JCZ3hJOFZxU1lHNkZNdHNQT0dYVXRQaHYxM2hFNzJGZlVtR2dQV293bXRDWU5yaE5TaEllNWZhei9Odzg5RFo4RHFXd0pYb3A0QTJCMHgyeHNvOSIsIm1hYyI6IjhkYTk5NzQ3MTVlYzMzNzQ4OTM4Mjc5YTBlNDNiZDEyMWJiMjk3ZmM1MGI2ZTIyNzUwMmI4YTJlYjkwMzQ5OTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjR3cW1VZUppUkZjTnpQY0tTRkNCclE9PSIsInZhbHVlIjoiVGdMeVozakpMN0pnOTA4RHdTeTZWUEl2M0NjMmtCNjluQW9PeFpXc1FrWWFidGhTTkVkbEVpbWlOZVZpV1lHZ0NIV0lMQWx2d3MxeGdidys4RXEwSEZwT2ZlK3o5TFpGeitoaFlrQ01TYWRTcjAzSDVBdnRKZ0dKS3JyVjdXVDhaN3kyZ1dBbTkyd3ZOTS9ZaC9PVDRYV040a2g5NkIrejdIRjByUXNML0NBSlUzRldOQmtqSG96OXVESEptWi94VEpSVjFPdTBWd2dVbURlUklRUjAyeDdjM2FXUW9JcThjMEoxai80R1VxRTZDMTA5cUltdHFOZStYaTNRbnRBWVVLdlJzRXpLVkcwVGtveVRCZkU3QnNPQ0ZiQVp4VWp1Qmcwd1liOEpBK0RLdHgxZnp2aDhUYXpBSFhpS1VZdGhESHhMRkQveEFKUWw3cTI5Z1p3UDl6TzFSVkpycE5GVXQxU1h1YVZzWTc4Z0cwRlFXb1RpQjFvQ0FWNmVkTVFGNStxMWp1Z1crcXRjWlJtN0FnOXpZK2QzYWdWcG1EZU5obWJXa2dtVGdTQXdSbnFDWGpqZDQ2b3ZGQ1QrdlRzYXArSC9zMlFLUWppb0k4cmJRRm9HWjdtY0xVZVpzL3k3UXRUa05JTFEyZjl0YTQ4d2YxcmRsNXdrMmdxU0oyMlB3NEdaNkthQklnU3RxWi9Zbk1LZXNDZjZldnYzb0pIWGJBWGlkci90emloemFnRXIwYVVqZ1QvSzdURkwyV3hpRTN4RFZMbFU1bmhwbVlRNE10R2xmTURIVlUzaXdBQUlKcE1pY1BkYmVBNndjOUYwT1NUZk5vejc0aS9jb2pySSIsIm1hYyI6ImRkZTZlNjMzMmZlZjU4ZTk1OTY3MTY0NGJkZWFmNGZlYTU2YjY4ODQ4ZTA3NTJhODgyYjAzZDVkOWFiZWIxMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+