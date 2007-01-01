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Общество

На Украине калужского журналиста обвинили в терроризме

В среду, 25 июня, стало известно, что соответствующая информация появилась на запрещенном в России сайте "Миротворец"
Сергей ПЕТРОВ
25.06, 19:14
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Сотрудник медиа-холдинга "Комсомольская правда - Калуга" Михаил Тырин уже несколько лет руководит международным волонтерским движением #ТеплоСердец.

Организация занимается сбором и доставкой гуманитарных грузов как действующим боевым подразделениям, так и мирным гражданам, пострадавшим от военной агрессии Украины. Это в основном лекарства, одежда, продукты питания, строительные материалы, средства гигиены и прочее.

На днях на запрещенном сайте появилась публикация, где гуманитарная организация названа террористической.

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