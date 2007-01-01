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Общество

Программа долгосрочных сбережений укрепляет благосостояние жителей Калужской области

Дарья Джуманова
25.06, 15:55
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Свыше 30 тысяч жителей региона уже подключились к программе долгосрочных сбережений, а общая сумма инвестиций превысила 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства региона в среду, 25 июня.

На данный момент программой воспользовались лишь 2,8% населения, но, как отмечают аналитики, интерес к ней продолжает расти. Участники получают возможность выработать полезные финансовые привычки и копить на важные цели — например, на образование или покупку недвижимости.

Кроме того, работодатели, присоединившиеся к программе, могут напрямую влиять на благополучие своих сотрудников. 

Вместе с тем остаются и трудности: низкая осведомленность граждан в вопросах финансов, неочевидные условия накопления, а также слабая активность компаний из-за прежних налоговых барьеров.

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