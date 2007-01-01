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Общество

Владислав Шапша поздравил двух калужских учителей с присвоением звания «Заслуженный учитель РФ»

Дарья Джуманова
25.06, 15:05
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Как отметил глава региона в среду, 25 апреля, это повод гордится нашими земляками.

Среди награжденных - Татьяна Жарова, преподаватель физики из Тарусской школы №1. Более 45 лет она посвятила обучению детей, увлекая их сложным предметом и помогая осваивать его на углубленном уровне. Благодаря ее профессионализму многие выпускники успешно сдают ЕГЭ по физике, поступают в технические вузы и в дальнейшем связывают свою жизнь с наукой. 

Еще одним обладателем почетного звания стала Ирина Головашкина - учитель английского языка из калужской гимназии №24. За 47 лет работы она разработала уникальную методику преподавания, сочетающую научный подход, творчество и эмоциональную подачу материала.

- Спасибо за преданность делу и воспитание талантливой, активной молодежи,- подчеркнул Владислав Шапша.

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