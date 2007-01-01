Центр финансового равновесия: мы даём людям второй шанс

В минувший четверг медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» провел масштабный видео-марафон работодателей. В прямом эфире выступали представители успешных организаций и предприятий Калуги. Первым нашим собеседником в марафоне работодателей стала руководитель отдела контроля качества ООО «Центр финансового равновесия» Евгения СИМОНЕНКОВА.

Знакомство с компанией

— Расскажите, что представляет собой Центр финансового равновесия?

— Мы ​юридическая компания, специализирующаяся на банкротстве физических лиц. Наша основная задача — ​сопровождать клиентов на всех этапах этой процедуры: от первичной консультации до полного списания долгов.

Компания начала работу в 2019 году под названием «Центр списания долгов», но со временем мы пересмотрели свою миссию. Помимо помощи в освобождении от долгового бремени мы стали уделять больше внимания финансовой грамотности клиентов. Многие люди, избавившись от кредитов, вскоре снова оказываются в долговой яме из-за неграмотного управления деньгами. Поэтому мы не только решаем текущие проблемы, но и учим, как избежать их в будущем.

— Где расположены ваши филиалы?

— У нас 11 филиалов в крупных городах России: Калуга, Тула, Брянск, Ростов-­на-­Дону, Пенза и другие. В ближайшие годы планируем масштабироваться — ​хотим создать всероссийскую сеть, включая Дальний Восток.

— С какими запросами к вам чаще всего обращаются?

— Основная категория клиентов — ​люди, которые уже не могут платить по кредитам или чувствуют, что скоро окажутся в критической ситуации. Это могут быть заёмщики с просрочками по потребительским кредитам и кредитным картам, те, у кого накопились долги по ЖКУ, налогам или микрозаймам. Приходят люди, задолжавшие по распискам (например, частные займы у знакомых).

— В какой момент лучше начинать процедуру банкротства?

— Юридически подать заявление можно в любой момент, даже если просрочек пока нет. Мы всегда советуем спокойно и взвешенно оценить свои возможности. Если понимаете, что уже не в состоянии тянуть дальше свой долг, то лучше сразу обращаться к нам. Но большинство тянут до последнего — ​до звонков коллекторов, судебных исков или ареста счетов приставами.

— Чем раньше обратиться, тем проще пройдёт процедура?

— Сроки банкротства не зависят от того, на какой стадии долга человек пришёл. Но чем раньше начать, тем меньше стресса. Процедура длится от 6 до 9 месяцев, и всё это время мы берём на себя общение с банками, приставами и судом. Клиенту не нужно самому ходить по инстанциям — ​он может спокойно жить, зная, что его проблема решается.

Развеиваем мифы о банкротстве

— Многие до сих пор боятся этой процедуры. Почему?

— В России банкротство физлиц разрешено только с 2015 года, и люди часто ассоциируют его с чем-­то постыдным или рискованным. На самом деле это законный способ освободиться от непосильных долгов.

— Правда ли, что можно пройти банкротство бесплатно через МФЦ?

— Теоретически да, но на практике это почти невозможно. Для внесудебного банкротства нужно соответствовать жёстким критериям. Долг должен быть в пределах 500 000–1 000 000 рублей. Важно, чтобы у человека не было имущества, кроме единственного жилья. Ещё одно условие: чтобы приставы уже закрыли производство из-­за невозможности взыскания.

По статистике, под эти условия попадает менее 2% должников. Остальным приходится идти через арбитражный суд — ​и тогда без юристов не обойтись.

— Какие долги можно списать?

— Практически любые. Потребительские кредиты и кредитные карты. Микрозаймы (хотя МФО стали реже давать деньги без проверки). Ипотека (но здесь есть нюансы с жильём). Долги по ЖКУ, налогам, штрафам. Задолженность по распискам (если кредитор подавал в суд).

Каждый случай мы разбираем индивидуально — ​на консультации объясняем, чего ожидать в конкретной ситуации.

Работа в Центре финансового равновесия

— У вас очень молодой коллектив. Это осознанная политика?

— Да, средний возраст сотрудников — ​23–25 лет. Мы сознательно делаем ставку на молодёжь, потому что в нашей сфере важны и гибкость — ​законы и судебная практика меняются часто, и клиентоориентированность — ​многие наши клиенты в стрессе, и важно уметь с ними работать.

Очень важна сегодня технологичность — ​мы используем digital-инструменты для ускорения процессов.

— Какие специалисты вам нужны?

— В основном это юристы и экономисты, но есть и другие направления. Мы ждём менеджеров по работе с клиентами, аналитиков (разбор финансовой истории заёмщиков), IT‑специалистов (разработка внутренних систем).

— Какие требования к кандидатам?

— Главное ​не столько диплом, сколько личные качества. Мы ценим проактивность, умение работать в команде, готовность учиться (мы активно инвестируем в обучение сотрудников).

— Есть ли возможность работать удалённо?

— Да, у нас целый отдел дистанционных сотрудников — ​от Калуги до Бангладеш (у нас действительно есть сотрудник, который работает оттуда).

Условия работы и корпоративная культура

— Какие преимущества у ваших сотрудников?

— У нас конкурентоспособная зарплата — ​выше средней по региону, гибкий график — ​особенно для мам в декрете или студентов. И, разумеется, карьерный рост — ​многие руководители начинали с рядовых позиций.

— Руководство поддерживает желание сотрудника повышать свою квалификацию?

— Безусловно! Наша компания очень основательно подходит к обучению сотрудников, начиная со стажировки, когда человек устраивается к нам на работу, и заканчивая тренингами для всей компании или тренингами для какого-­то конкретного отдела. Если сотрудник чувствует, что ему нужно какое-­то обучение, нужно для работы, он всегда может попросить организовать для него это обучение.

— В России существует множество федеральных программ, которые направлены на обучение молодёжи, так называемые президентские программы обучения. Вы принимаете в них участие?

— Мы уже несколько лет участвуем в Президентской программе подготовки управленческих кадров. Она позволяет совместить приятное с полезным, получить всестороннее образование плюс реализовать какой-­то проект, который поможет компании улучшить свою деятельность.

— Как вы поддерживаете командный дух?

— Мы очень много времени проводим вместе вне работы. Часто выезжаем летом на природу, на шашлыки. Любим ездить на всевозможные мастер-классы, экскурсии. У нас очень спортивный коллектив, мы участвовали, например, в недавнем калужском полумарафоне.

Кстати, сближает и сплачивает всех нас и волонтёрская деятельность. Мы часто приезжаем в один из собачьих приютов. Привозим корм, гуляем с собачками.

— И все с удовольствием принимают в этом участие?

— Конечно! Ведь мы стараемся подбирать людей, которым откликаются наши ценности, у которых есть, если можно так сказать, ген нашей компании. Важно, чтобы человек не просто хотел прийти и делать свою работу, перебирать бумажки условно или ходить в суд. А чтобы он понимал, ради чего это делает. Он это делает ради людей, которые к нам приходят порой с ужасными, сложными ситуациями.

Как обратиться за помощью?

Если вы в сложной финансовой ситуации, запишитесь на бесплатную консультацию.

Центр финансового равновесия — это не просто юридическая услуга. Мы даём людям второй шанс начать жизнь без долгового груза.

Звоните: (4842) 50-73-73.

Приходите: г. Калуга, ул. Труда, 4, к. 2.

Сайт: https://finrav.ru/