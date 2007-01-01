Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Малоярославце отец накопил долг по алиментам в 675 тысяч рублей
Общество

В Малоярославце отец накопил долг по алиментам в 675 тысяч рублей

Дарья Джуманова
25.06, 11:13
0 370
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Местный житель, который долгое время не платил алименты своему семилетнему сыну, погасил задолженность только после возбуждения уголовного дела. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в Службе судебных приставов.

Мужчина несколько лет игнорировал свои обязательства по содержанию ребенка, из-за чего к лету 2025 года долг вырос до 675 тысяч рублей.

Судебные приставы неоднократно применяли к нему различные меры воздействия: ограничения, запреты и административные наказания. Его даже привлекли к обязательным работам, но долг так и не был погашен.

Только после возбуждения уголовного дела отец решил полностью рассчитаться с сыном.

Новости по тегу
алименты
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1SSFBjUEs1aDB3R1ozeFF5Q3k2cGc9PSIsInZhbHVlIjoiUGp2UkYvb1lRekJpN1RZUjR2Z0tCRGs2SzR6SnoxWnpIUktRYnFQYllPNzV1ZS9Ld0hqck1jNDB5aGc5VG9LZzAwTVNZQ1FQYTlSMnRSbE9hRTlyVmlEKzRXc1ZhR2tEU0dNc2tJcEk2bVNTRWMrWmsxeXF0RDdNK2k5S0gwRHBjRC9kTkllODhLaWpQVnhKMVdJZlVaMjdva05DT2NJWE5DQnd4U3NLYk4yaWR4UUpaYy9PcjVFbU1TZVdTWmlQaUdLNXMyOUlPdXlPRVpQd28zdE5iNC94NWxUdHVxRXRIOHhyNnZaTEc5TG1pWDhzTjJCK1hOUWszQmkxSFJMc2h2djJCRUExdHNBcUgwMGZleXREVUozQ1g1V0FqRkFwNVlnWE1MWWNLcGZyV0lzMC9LRXVpZWhPakNYK3VFQ2ZTZmVwb21KK1RJZ3FENjFPMkR6Q0x1TlZVOEhPQVJJekt5bEx6QTJMb1I0TVdQKzdPWEdrTk9rVnNmOWIyVFF4MDVDZ0hMMkhET1cyWHJhbm84eGFLRGJVQXFBeW1mL2dJME0rTG93ZkhBRzA0ZGEzUVNEdjlwR09JbW1CMVU2biIsIm1hYyI6IjkwMWQxZmVlZjMwOGE5MDVlNGI0NzYwZTBhZmNlODMzNGQwYWExYTQyYmM2OWU0NTNkYjIzMTE5Nzk0ODhiZTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRXWitXbHNTcDh1YkNORkhrMWJaeWc9PSIsInZhbHVlIjoiVlVpRUpEQzNuak03WC9mNmM4dXV6TGtuWml5R1BpaHRRNC84OUc2WjBDeEhFNU1yL3kyOFl4eXNTWWpNcWFVaGlwMW1RbDkzTjBqcTVmTmhYY1N3QmNqUFIrcDhORjBtZGdHcTFvWVZIMnF4QXZPS00ra2JjeXh5ZlNVQWhhZEl1UC9oOG9BWUtnQ3RsVEYxR2RScEJnK1E3b2JxU0l0QW9URWl5UG9tQ055dDRMcGhuR25pTVAvNEN0KzRZWEdNczd0N0k2R1RuSytrOXFHVGVNNkg5REZJQ0UxRXNoV1FQRXZ2TGRzTmZYMjJySWpqZ0F0VE5ZeUtCc1FPZDZVaHJPSXRjaHlIVjNNZUZya25YTkJhTE9oMUhkNWFtSkZuZ21yem41SmFVVkFjYUpHS1UwTGVMaUdPbWp6ZGNVNmlNejJ2eWZzcXc0RXo3clFucTBFOXpWdElSNWg1VnNPbjNlS05ESkYrU0xvVHRRNis5Z2RFRTJCQXdDOFpNSVBRcGczVFpFeEMrTzRqdGVOZGVwK0t6WVpMVFpTZFFxSFF0U1Q4Um1qbmZZTmp6eGVuS1IzcEVXZnNzVVBLdGhzZDFHSnBrRWhRSUUwc0tkbHlwREZXNUEyZE9wa3FWWCtEYUZYRUl6VU1MV3pkOWtVTHI1eVg5TGpRbjU1QndmLzMxeGtoUFlQeGpWYi8vRlVpQ2lRRnVMQy9xRFlwVmdNVFlJa290aStxZjZkNXk0MjVkUzYwVkJFd1ZXRXUrYktHMGxBVlNwbmYrcnpUNVdreEJCU3U3S2hjQUNTdHF4bDJhSGNxOVFkZzJqanp2S3dvV1ZuNHBNYnFKUFdnZXUwSiIsIm1hYyI6Ijg4OTUwODg5YzljYzMzYTY4NmE3MzI5MGQ1MGUzMTU2NzUwY2UwOWNhNDM2ZjQ0YmZlNGQwYjA3YzI2NWMwOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+