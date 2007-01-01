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Общество

В калужском заповеднике на видео попала косуля

Дарья Джуманова
25.06, 10:57
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В среду, 25 июня, «Калужские засеки» опубликовали запись с фотоловушки.

Животное, вероятно, пришло погреться на солнце. Несмотря на беспокоящих его насекомых, открытое пространство, видимо, позволяет легче переносить их укусы.

Специалисты отмечают, что на записи — взрослый самец: об этом говорят его рога, которые являются основным признаком полового диморфизма у этого вида.

У косуль рога начинают расти с четырех месяцев и полностью формируются к трём годам. Ежегодно, с октября по декабрь, самцы сбрасывают их, а уже через месяц начинается рост новых.

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