«Эксперт Юрист»: мы девять лет помогаем нашим гражданам решить вопрос с кредитными обязательствами

Процедура банкротства перестает быть кошмаром для человека благодаря профессионализму юристов компаний, занимающихся этой нелегкой задачей.

Одна из таких — ​«Эксперт Юрист». За 9 лет работы юристы компании не проиграли ни одного дела по банкротству в судах.

Более 2,5 тысячи отчаявшихся должников вернулись к спокойной жизни с помощью команды «Эксперт Юрист».

Как это возможно, расскажем подробно.

Отвечаем за каждого клиента

Вопросами банкротства людей компания занимается с 2016 года. Изначально компания «Эксперт Юрист» работала в Туле. В октябре 2024 года ее офис открылся в самом центре города Калуги. В областном центре Рязанской области — городе Рязани в мае этого года открылся еще один филиал компании «Эксперт Юрист», в котором граждане, находящиеся в тяжелой зависимости от кредитов, могут уже сейчас получить профессиональную помощь.

Офис в бизнес-центре «Московский» на Суворова, 121, редко бывает пустым. Сарафанное радио быстро разнесло по Калуге весть о том, что здесь реально избавляют от бремени кредитов, а также долгов по налогам и ЖКУ.

— Наши клиенты — ​люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, — ​рассказывает руководитель компании «Эксперт Юрист» Ирина Тарасова. — ​На первой встрече мы подробно узнаем, что случилось, откуда взялся долг, на какие цели. Какая жизненная ситуация: есть ли уже арестованные счета и списания, сохраняется ли минимальный прожиточный минимум и хватает ли этих средств на то, чтобы жить. Есть ли какие-­то риски: имущественные вопросы, определенные семейные сложности, наличие ИП… Далее составляем план действий.

План действий составляется полномасштабный. Как пояснил руководитель калужского офиса компании Виталий Китов, в «Эксперт Юристе» полностью берут на себя все прохождение процедуры.

— У нас своя юридическая компания, арбитражные управляющие, мы решаем все вопросы, связанные с процедурой банкротства самостоятельно, — ​рассказывает Виталий Китов. — 8-10 месяцев длится вся процедура, причем мы берем на себя ответственность за все этапы работы, начиная со сбора документов и заканчивая получением решения суда о списании задолженностей, которую мы обязаны сделать по законодательству. Наши клиенты никуда не ходят, они продолжают жить обычной жизнью, работают, занимаются семейными вопросами. Всю работу делаем мы. Мы постоянно на связи со своими клиентами.

Сохраняем собственность

Закон о банкротстве в России был принят в 2015 году. Чуть позже в законодательство были внесены изменения. Теперь, если у человека нет средств и он не может платить ни ипотеку, ни другие кредиты, а ипотечное жилье у него единственное, государство дает возможность найти третье лицо, которое за время процедуры будет оплачивать ипотеку. Как только завершится процедура банкротства, должник спишет свои долги и будет сам оплачивать ипотеку.

Однако пройти все нюансы процессуальных разбирательств, чтобы получить эту возможность, простому человеку, да еще находящемуся в стрессе от предстоящего банкротства, просто невозможно. И здесь специалисты «Эксперт Юриста» грамотно и профессионально помогут должнику.

— В каждом случае обстоятельства дела индивидуальны, поэтому мы рассматриваем ситуацию каждого клиента со всех сторон, — ​поясняет Виталий Китов. — ​И после проведенного тщательного анализа предлагаем варианты решения.

Психологическое давление на человека, попавшего в трудную финансовую ситуацию, огромно. Он хватается за любую соломинку и порой делает себе хуже. Именно из-­за постоянно меняющейся судебной практики необходимо полностью полагаться на профессионалов.

— Если клиент имеет собственность, то при нашем участии в процедуре у него эту собственность никто не заберет, — ​объясняет ведущий юрист калужского филиала компании «Эксперт Юрист» Оксана Трошина. — ​Зачастую люди боятся идти на процедуру, думают, что у них заберут единственное жилье. Доходит до совсем уж немыслимых ситуаций. Мы занимались делом человека, который ради сохранения жилья решил развестись с женой. Это дело мы, кстати, выиграли и помогли ему пройти всю процедуру без проблем. Теперь этот человек живет спокойной жизнью в своей квартире вместе со своей семьей. У нас есть положительная практика сохранения имущества, которое имеется у клиентов кроме единственного жилья.

— Мы защищаем наших клиентов в первую очередь от коллекторов, — добавляет Виталий Китов. — ​Мы помогаем законно выезжать за границу, если выезд запрещен судебными приставами. Защищаем от возможных списаний, которые предусмотрены по исполнительным производствам ФССП. Мы снимаем все, что связано с долговой нагрузкой. В принципе, создаем комфортную ситуацию для клиента, когда он перестает искать деньги и может выехать за границу, свободно работать и так далее.

Вот еще случай из нашей практики.

К нам обратилась многодетная мама, сумма ее долга приближалась к 3 млн рублей. В собственности у нее были квартира и дом, который она приобрела на средства маткапитала. По законодательству при процедуре банкротства сохраняется только единственное жилье. Мы предупредили ее об этом, потому что сумма долга у нее весьма существенная.

Однако, изучив судебную практику по другим регионам, мы нашли способ сохранить дом: ее дети разнополые; в квартире, в которой она проживала, помимо нее жили двое несовершеннолетних детей, ее мама, а также был прописан уже тогда бывший супруг. На каждого члена семьи положено 18 кв. м, чего у них в квартире не получалось. На это мы в суде и делали акцент: когда дети подрастут, им надо где-то жить, и мама, как раз заботясь об этом, приобрела на маткапитал дом. Да, так случилось, что она оказалась в долгах. Но забрать дом в счет долга — ​это ущемить права детей. Суд встал на сторону женщины и исключил дом из конкурсной массы.

Не надо тянуть с банкротством

Как рассказали нам в компании, инициировать процедуру банкротства совсем необязательно только после того, как судебные приставы стали стучать в дверь. Затягивание лишь усложняет процесс и удлиняет его. По словам специалистов компании «Эксперт Юрист», решение в идеале человек должен принять сразу после того, как понял, что тянуть долг, выполнять свои долговые обязательства он дальше не может.

— Не ждите, когда банк, устав слать вам письма, отдаст ваше дело коллекторам или подаст на вас в суд. Сразу обращайтесь к нам, поверьте, это будет самое правильное решение вашей ситуации, — ​уверенно заявляет Ирина Тарасова. — ​К сожалению, многие клиенты обращаются за помощью тогда, когда понимают, что жить практически не на что. Банки через суд получили исполнительные листы, и половина, а то и больше от дохода принудительно списывается приставами в счет погашения долга. Также может быть арестовано имущество и, что еще хуже, выставлено на продажу.

Но даже в этом случае юристы компании сразу берутся за дело. Первоочередная задача — ​остановить списания и сохранить прожиточные нормы.

— Мы сразу начинаем работать с приставами, районными судами, — ​поясняет Виталий Китов. — ​Это проводится еще до начала процедуры банкротства.

Бесплатно обанкротиться — ​это миф

Специалисты также остерегают от попыток самостоятельно пытаться реструктуризировать свой долг. Зачастую для этого у человека просто не хватит юридических знаний и опыта и в итоге ситуация станет еще более сложной.

Не стоит также уповать на возможность провести бесплатную процедуру банкротства.

— О бесплатной процедуре говорят много, но на самом деле подходит она не очень большому количеству людей, так как есть определенные критерии, по которым человек должен рассчитывать на бесплатную процедуру. Если по данным критериям он не подходит, то и не сможет списать долги, — ​объясняет Ирина Тарасова. — ​Но даже он рискует получить отказ из-­за неправильно подготовленных документов и тем самым лишь усугубит свое положение.

Другой вариант — ​получить отказ из-­за того, что человек в целом не подходит для бесплатной процедуры: у кого-­то имущество есть и его можно реализовать; у других долги не просужены и не закрыты. А отказ — ​это продление кредитной кабалы на целых пять лет. Именно через столько физлицо может повторно подавать заявление на признание банкротом.

Чтобы все прошло с минимальными потерями, надо правильно подготовиться, иначе, скорее всего, имущество будет арестовано с последующей продажей с торгов. Цена при этом окажется не столь велика, а значит, и сумма долга существенно не изменится. Вы останетесь с долгом в единственном жилье с голыми стенами.

Почему именно «Эксперт Юрист»

При выборе компании необходимо в первую узнать ее опыт. Если компания успешно работает несколько лет, это уже плюс. Если крупная, с филиалами в других регионах — ​еще лучше. В этом случае она имеет богатый опыт судебной практики.

Компания должна гарантировать, что юрист будет сопровождать клиента и присутствовать на всех заседаниях. Арбитражный судья имеет право запросить у должника любой документ. Если этого вовремя не сделать, то процесс прекратят, а повторный можно запустить только через пять лет.

Все это ​выгодно отличает компанию «Эксперт Юрист» от других. Кстати, на первую консультацию необходимо взять лишь паспорт, ИНН и СНИЛС, чтобы специалисты могли уточнить реальную сумму долгов. И жить дальше спокойно. Все остальное сделает компания «Эксперт Юрист».

Адрес офиса: г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, БЦ «Московский», офис 330.

Телефон: 8-4842-330-035.

Китов Виталий Викторович: 8-910-606-68-90.

Трошина Оксана Викторовна: 8-962-372-87-15.

Сайт компании: expertyrist.ru