В Калужской области обновят парк автобусов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник, 24 июня, объявил о планах обновить общественный транспорт в регионе.

Деньги, которые освободились после списания бюджетных кредитов, позволят приобрести новые автобусы уже в этом году.

Во время личного приёма к губернатору обратился житель деревни Чемоданово Юхновского района. Он пожаловался на устаревший транспорт: в районе действует девять муниципальных маршрутов, но автопарк не обновлялся.

Первые новые автобусы поступят в область осенью. Два из них отправятся в Юхновский район. Техническое обновление также затронет Бабынинский, Барятинский, Жуковский, Ульяновский и Хвастовичский районы.