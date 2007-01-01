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Новость дня Общество

Уникальные конструкции не дадут рухнуть древней колокольне в Калуге

В Калуге продолжаются срочные работы по сохранению колокольни храма в честь Преображения Господня «Спас за верхом».
Ольга Володина
25.06, 09:33
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Начальник управления по охране объектов культурного наследия региона Евгений Чудаков поделился кадрами со стройплощадки, где идут противоаварийные мероприятия.

Специалисты уже установили металлические закладные в стены колокольни, к которым вскоре прикрепят поддерживающие конструкции из сварных балок. Параллельно ведётся постоянный геодезический контроль: специальные метки-реперы помогают отслеживать малейшие смещения грунта и деформации здания.

Как отметил Евгений Чудаков, последние замеры показали, что серьезных подвижек не наблюдается и специалисты могут без опасений продолжать реставрацию.

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