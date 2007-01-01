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Общество

Владислав Шапша провел личный прием калужан

Дарья Джуманова
25.06, 09:36
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Жительница села Росва пожаловалась на отсутствие освещения на улице Советской, рассказал глава региона во вторник, 24 апреля.

Ранее на одном из участков этой улицы уже установили фонари – во время ремонта моста через реку Росвянку. Однако губернатор поручил ответственным службам продолжить работу и осветить еще два ключевых отрезка – возле усадьбы Урусовых и на подъезде к автозаводу.

Кроме того, в ближайшее время планируется обустроить освещение на 30 километрах дорог в разных населенных пунктах области.

Еще одной темой встречи стало состояние библиотеки в селе Ленское Мосальского района. Это место является культурным центром села, но здание требует срочного ремонта.

Владислав Шапша подчеркнул, что за счёт экономии средств по программам министерства культуры региона, а также при помощи софинансирования муниципалитета будет проведён капитальный ремонт библиотеки.

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