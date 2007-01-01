Владислав Шапша провел личный прием калужан
Жительница села Росва пожаловалась на отсутствие освещения на улице Советской, рассказал глава региона во вторник, 24 апреля.
Ранее на одном из участков этой улицы уже установили фонари – во время ремонта моста через реку Росвянку. Однако губернатор поручил ответственным службам продолжить работу и осветить еще два ключевых отрезка – возле усадьбы Урусовых и на подъезде к автозаводу.
Кроме того, в ближайшее время планируется обустроить освещение на 30 километрах дорог в разных населенных пунктах области.
Еще одной темой встречи стало состояние библиотеки в селе Ленское Мосальского района. Это место является культурным центром села, но здание требует срочного ремонта.
Владислав Шапша подчеркнул, что за счёт экономии средств по программам министерства культуры региона, а также при помощи софинансирования муниципалитета будет проведён капитальный ремонт библиотеки.