Зелёная зона превратилась в парковку: калужане требуют навести порядок на Западной
В понедельник, 23 июня наш читатель прислал фото через чат-бот обратной связи.
- В районе дома номер 2 на протяжении более двух лет на зелёной зоне ставят автомобили работники завода! Там и так дорога разбита, не проехать, не пройти. Так ещё в наглую паркуются! Хотелось бы понять, это когда-нибудь прекратится. На замечания автолюбители отвечают: «Запрещающих знаков нет!»
Местные жители просят сотрудников ГИБДД обратить внимание на ситуацию и принять меры.