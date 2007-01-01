1 сентября в Калужской области откроется новый колледж «Логос»
Учебное заведение начнёт работу при Свято-Пафнутиевом Боровском монастыре в новом учебном году, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 24 июня.
Учебный корпус занимает 7,5 тысяч квадратных метров и включает 12 современных кабинетов и лабораторий.
Общежитие на 100 мест будет стоить не более 5 000 рублей в месяц.
В столовой планируется организовать бесплатное питание.
Внеучебная жизнь обещает быть насыщенной: профессиональные клубы по программированию, робототехнике и дизайну, спортивные секции и турниры, волонтерство.
Заявления на поступление принимают до 25 августа 2025 года. Их можно подать лично, по почте заказным письмом или по электронной почте.