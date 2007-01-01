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Общество

1 сентября в Калужской области откроется новый колледж «Логос»

Дарья Джуманова
24.06, 17:23
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Учебное заведение начнёт работу при Свято-Пафнутиевом Боровском монастыре в новом учебном году, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 24 июня.

Учебный корпус занимает 7,5 тысяч квадратных метров и включает 12 современных кабинетов и лабораторий.

Общежитие на 100 мест будет стоить не более 5 000 рублей в месяц.

В столовой планируется организовать бесплатное питание.

Внеучебная жизнь обещает быть насыщенной: профессиональные клубы по программированию, робототехнике и дизайну, спортивные секции и турниры, волонтерство.

Заявления на поступление принимают до 25 августа 2025 года. Их можно подать лично, по почте заказным письмом или по электронной почте.

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