В Калуге пройдет фестиваль африканской культуры
12 июля в инновационном культурном центре города пройдёт V Международный фестиваль африканской культуры AFROFEST 2025. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области во вторник, 24 июня.
В программе фестиваля — выставка, концерт, показ мод, мастер-классы и другие мероприятия, которые позволят гостям и жителям города познакомиться с культурой Африки. Среди прочих активностей — знакомство с традиционной игрой авале, которую называют «африканскими шахматами».
Вход на фестиваль свободный.