В Людиново появится новый молодежный проект «Клетка»

В городе приступили к возведению современного пространства для молодежи. Об этом сообщил глава местной администрации Стефан Перевалов во вторник, 24 июня.

На встречах с молодыми людьми обсуждались самые разные идеи, однако в итоге предпочтение отдали именно этому проекту.

С начала года была разработана заявка, одержана победа в конкурсе молодежных инициатив, проведены торги и определен подрядчик.

Помимо сцены, переданной в дар одним из местных предприятий, здесь появятся комфортабельные трибуны и видеонаблюдение. Благоустройство территории позволит организовывать для молодого поколения концерты, вечеринки и другие мероприятия.