Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «Сказка на Купалу» — праздник света, танца и традиций
Новость дня Общество

«Сказка на Купалу» — праздник света, танца и традиций

25.06, 09:48
0 712
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

28 июня в 16:00 в живописной Тарусе в самом сердце Калужской области на территории загородного отеля Welna Eco Spa Resort состоится атмосферный этно-фестиваль «Сказка на Купалу» — событие, где оживают древние обряды, природа и искусство. 

Погружение в мир славянской культуры начнётся с первого шага: ароматы трав, венки на воде, музыка у костра — всё это создаёт магию летнего солнцестояния. Гостей ждёт насыщенная программа, вдохновлённая народными традициями, природным ритмом и летней поэзией.

Особое место в фестивале займёт выступление балета под руководством народного артиста России, деятеля искусств Гедиминаса Таранды. Его постановка — это синтез высокой сценической эстетики и живой энергии древних обрядов. Танец становится языком, через который передаются чувства, символы и дух купальской ночи. 

Фестиваль «Сказка на Купалу» стал доброй традицией Welna, объединяя людей в стремлении к красоте, корням и гармонии с природой. Здесь можно не просто наблюдать, но и быть участником: сплести венок, поводить хоровод, встретить закат у огня и многое другое.

 

«Сказка на Купалу» — это праздник, где древняя мудрость звучит в ритме сердца, а современность уважительно склоняет голову перед традицией. 

Отель Welna Eco Spa Resort ждет своих гостей 28 июня в 16:00.

Добро пожаловать в Сказку!

Реклама. ООО «Велна Отель». 0+ Erid: 2VfnxyMeTA8
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6Im9Gc1FLcEZlVXRkMmJ5bW5QMzVZaXc9PSIsInZhbHVlIjoiSjloMlNrL3JjcWpJdG9TMm1OR1lRLzlyVk5BUDdRSWVLQ2lqaHJDWE5BaFVkZk1xS1ZkbWFKanN0QU01blp5aGw4dVRtTUlKb0VSSUFLYVQvUkV6bkhRTS9JWU5reFliZTVVN3N1U1ZyQ1VnYlRuWnJXbDVxZjFoT1JCdDNzTWhLeWlqb2Y2dVEyQ0Nsci9zTFc2UXlXQ3lpZGpqQTkzZXlrR0ZrUXFtOTQ5U29YQ210VmFqb0RUb05KOEEwU1E0NCtxWGlHM0YyaWhUTitaWTdpUGkvTGhQd081emIzaW9ybG9iSzhUcjJnSE5nYzBJUDBLY0UweHI0N3hyOFNtMC9WWjJweVZBb09QLytjSTdDOUhiTXg2U2xjSzhqc2JVOHprR001TVhEV1puWGhJZWxOT0dNYzJlRDAzSUVKYnpNaXRxQ2FJR25ab2xPOGF2RHNFMkoyTmNhWnBkUk5ldndXRjcxbGpTbFlHTVFzbTNQbVBsK1VHWTBGQ1E1RXlqQS9DVUR6U29tNnZUQnQrVVQwSzBxMnE0UTJVc2Nvek9Pd0F2amdFSzVtNTZBL3J0YncwMlNsM1ZReFdVVElReCIsIm1hYyI6IjQ2ZWViZDI4ZDRmNTY4ZGNkNzBjYzU0YjUwMTQxNDBlMDU3MzVjZjA1MTUxZDYwMDI2YjZlZTQ0NDRkYzIyMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjR2TFp4QnV0MzdYSGZ5TWlLT2trZ3c9PSIsInZhbHVlIjoidEdPVldHRUVIaGNwNmlBREY3SkkwMk9tK1hpblJqMWNlYkF4QnlRVmU4RGZaNnZpR2NFdHMzanFWcFFsRlJEb051MlVBY2pjZG9jaDlCV0NBY2oyZTV6RnpGQVk5ZWxpbVhOVlpwRE1wVmYxN3p5UjlERmpaaXM5U0J1SC83VC8rWmRLY3hEcmxZQzZqdERHaHpjcUlLV2poOElEQ2FGTStobkZkU0g2RXdBMUZkOVZIYlVUZ3dwZXRzR3VsSkt2KzE0OVc5bE11TE8vSHo4QzJBSitGdThiTE9wb1pDblVLTlQySEhJVVFabzhvTnBpSXpGVzRIUUtYN2EvOFZrRmpuM2ZWcldaN0NsVXJlMG12MmlBL1VZbEpPMUw3R1cwdjBKdzlHVmFBdE5TaTRWTmVuQStRNE9ZNGMvRktoeDUrUHJSaDVCNUlkVlVCYlNNeGdWMjhZTWxJRFI2c1k4U2dRN0o5Q2dlYVVJeXlTZU1tVkVKdldNaWl2bTdRYnNVSHBUUWRLNy9DbkVWSkxPcS81Z243ellDZ1JubXNXanN4VFJPcjAvdTZJKzdBdUVjb2oyMG5NV28xMnQ5TmxwMjZza2FDWnJEY3hTVDcxcGFFbFlrZ0N1UkxSaG04QnhsMm0xS29PUllGWFhPd3FSeE0yL21JVHQveWVUUUticWI3LzhNdmRaTk5uWkxLa2xWcGlhQXQ1czFoQzhHbHYzUGNyVW1NajhEcmhXeDczaGpyUjhOZ2I2MUlyRmdzYWRYSjlSaUh3OVlqMitNSFdhZWpYTzc2YSsydU9UZVRnbkJhTnR4OW1sNW9ScU5VUmp1VFZpaFBWY1Z1M3FWaFhaQiIsIm1hYyI6IjlkN2FmOWYzZDAzNjUyOGU4MDZkNDQ2NzA2NzJhYjk5OGQ3MzJmZmZjMWE2NmE2NTZhOWE5YThhM2FhZmMyYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+