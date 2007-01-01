«Сказка на Купалу» — праздник света, танца и традиций

28 июня в 16:00 в живописной Тарусе в самом сердце Калужской области на территории загородного отеля Welna Eco Spa Resort состоится атмосферный этно-фестиваль «Сказка на Купалу» — событие, где оживают древние обряды, природа и искусство.

Погружение в мир славянской культуры начнётся с первого шага: ароматы трав, венки на воде, музыка у костра — всё это создаёт магию летнего солнцестояния. Гостей ждёт насыщенная программа, вдохновлённая народными традициями, природным ритмом и летней поэзией.

Особое место в фестивале займёт выступление балета под руководством народного артиста России, деятеля искусств Гедиминаса Таранды. Его постановка — это синтез высокой сценической эстетики и живой энергии древних обрядов. Танец становится языком, через который передаются чувства, символы и дух купальской ночи.

Фестиваль «Сказка на Купалу» стал доброй традицией Welna, объединяя людей в стремлении к красоте, корням и гармонии с природой. Здесь можно не просто наблюдать, но и быть участником: сплести венок, поводить хоровод, встретить закат у огня и многое другое.

«Сказка на Купалу» — это праздник, где древняя мудрость звучит в ритме сердца, а современность уважительно склоняет голову перед традицией.

Отель Welna Eco Spa Resort ждет своих гостей 28 июня в 16:00.

Добро пожаловать в Сказку!