Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Козельске пройдет десятидневный пленэр резчиков по дереву
Общество

В Козельске пройдет десятидневный пленэр резчиков по дереву

Дарья Джуманова
24.06, 14:58
0 848
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Мероприятие объединит множество талантливых мастеров, сообщила глава местной администрации Елена Слабова во вторник, 24 июня.

С 29 июня по 8 июля художники-резчики создадут разнообразные деревянные композиции, а гости смогут не только наблюдать за процессом, но и пообщаться с профессионалами.

Торжественное открытие запланировано на 29 июня в 15:00. В программе — яркий концерт с выступлениями музыкальных коллективов, включая Дешовский народный хор, военный оркестр 28-й Гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии и других артистов. 

Культурная программа продолжится в 17:00 в местном Досуговом центре, где Сергиево-Посадский театр «Театральный ковчег» представит постановку «Преступление и наказание». 

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhYQ05hMlZ6U0crMnlsRXBpMUVXNkE9PSIsInZhbHVlIjoiT0xyTHRtRGVKb1dyTzRIVzhlMGFkUktsTE8rb04ySmwxcGltL0t3dmRra2wwN3FzRDl0aTZSaHpqWjEvT0tyR2Z1L3Jhc05mUHdTdVlSR1VnZm5ENmdiTVAwWWRBK2MzVHd5eFBuRDU4TDNncmRkVWI2emxTazdycWZuV0NkNytJcVdnK3ZDVnlkc1ZHTFFsRFZDYW5UZEZReDlXaWVpcDJiQy9tNjUwSVhzaXdmS1JDeEJyMGt4bVNWWTVJVXk3cGJNSUlieE5rU2d2K0Z6L1dTandmUW41Wk93MDBLOUYwN3JSV3pLdy95M0gxZEN0NlJQeGJDUVRlcWk1bERETmpJYzFMalBLSTFHNU53SDAvR2J5SkJBSzEycXVQd2FrRmo2eFdSb29GYlRNM29wK1AxMkw5M2swMlNwdmFKcDREVlg3QXVXakR4Zit2TDVOMHpUTGF5dmhKdHNoam1pQUJFRTE1Y2FQalBDS2tkeDl3ZXRIZ0Ntci8vUk1hTkRUZjNVaERPQmM0aVdVbGpxbWVuRk50ZENFYUQvNURCcmFWOW4zWVZqZmhOUU5PSUxqK0xkOW81TTF6NHU3NnRjbSIsIm1hYyI6ImJiYWU0OTQ4YTg4NDlhYjc2ZmUxZDczYWQ5ZTdhODBlYzk3ODQzOWY5ZmJkMTgwYWM1YWQ5ZmVjM2VhODA3NDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkV0cjJ1VmxxMnlMRXlHTXZTK1RPREE9PSIsInZhbHVlIjoiRGdERG1VZmxJTUg2RlZNZVNQS3l4Z0EzclFGckFCdnZWTU1mSi9YTWJmYzRRSEhkVkpISXNvVUl5a3psdGVEZFdNNHVGZ1J3eVlkN0VPOWdhNGZYRmUwSUZYSzBwTmYzdXpnemRMMWd3OHlrYXhzTWZvWWRvOThpNXVwTCtwcXMxS2tobVlCK1ZIUzJCclcwSDdPY3dVYW80MlVOZVlKVE5xTjVYcFNueERWZlFwdDk2N041NU5EWGo4UnFHTjgxRllOR1QrRksxZGJERjZDc2xVUHpQOExMRUFndzN2SndsdzJ0cmUvRkhwUWxQRVdUUFRSaGl3WFMyRkk1NUdNV0NvdWs0QkZ3NUZJdXVIN3VuYkFLeDhOeVBRN0ZzV1VJdFpPWjhoYThuaFl4Y0xVbkxPeStiR0I3VWlOTWpFOG94bHlFdThtbnNNMDhSZTBrQyt3Mk85YzhEc2FxQkRKczNQVXRLVVlIUlVNd1pNS2pvYi9Bd2JtL0NDWmpRVVE2cGtZL1E3eG4wOTRXNWNjNXlabVlab1Bmc2JLVmVkTG5SZVdrZWVETmJ6dWd4VDVNT0NUSVQxbDBnQlZURmxxTk84MXRBWkVxbEtrVitBalhxakFxNUxkQnVHenZPd1krVk1aSGJUUWNNVVhQQTJSQk5YLzJVd3pwYnlEQWtIdUJnWlZzVERHOExONGVibXF2V1ZUaGhRMzl2cHRCYTFyakllZWNUSTdZblpBQzVUSmVOKzNPZkljWnpaZjR6QkVGTjFsQ0gySWRwOEZDMTNIbS9veXVVVTNvMnl2SDZJQ0FzMXlMMG9JM3plbWlFRis2RkRhZjRvamZWb2F3bkhGdiIsIm1hYyI6ImRhNTA5ZDEyNzUzNTQwNmIyNGI0NWQ2MWE0M2I5ZWE5YmMzOWIwY2Y3Zjk0NmNiNDE4OWQ5ZGNiZWU4ZTg5YWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+