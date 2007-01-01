Министр ЖКХ раскритиковал власти Калуги за плохую подготовку к зиме

Горуправе поручили усилить контроль.

Во вторник, 24 июня, глава регионального жилищно-коммунального хозяйства Александр Шпиренко высказал недовольство работой городской управы Калуги по подготовке к грядущему отопительному сезону.

Он сделал это во время совещания с представителями муниципалитетов на эту тему.

- Обратил внимание на слабую организацию подготовки к отопительному сезону в Калуге, - сообщил Шпиренко. - Поручил городу усилить контроль. В зоне особого внимания находятся ведомственные котельные и сети.

По словам министра, на совещании обсудили не только ход работ, но и новые правила получения паспорта готовности к зиме.

Одна из главных задач, которую руководитель министерства строительства и ЖКХ поставил перед главами калужских городов и районов, обеспечить полную готовность к пуску тепла в школы и детсады к 1 сентября.

- Для нас это первоочередная задача, - расставил акценты Шпиренко и пообещал спрашивать за это каждую неделю.