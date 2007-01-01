В Боровском районе благоустроят общественные территории по нацпроекту

В 2026 году шесть общественных пространств ждет преображение. Об этом сообщил глава районной администрации Николай Калиничев во вторник, 24 июня.

В соответствии с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды» запланированы работы по реконструкции и созданию новых рекреационных зон.

В районном центре будет обустроен маршрут от сквера им. Адмирала Сенявина до «Косого оврага». В Балабаново и Кривском обновят пешеходные зоны. В Ворсино и Совхозе Боровском построят новые детские площадки. В Ермолино благоустроят зону отдыха на улице Фабричной.