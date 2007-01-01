В Калужской области зафиксировали более пяти тысяч нарушений на пешеходных переходах
С начала года комплексы фотовидеофиксации выявили 5 401 нарушение по статье «Непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам движения». Об этом сообщает Центр безопасности дорожного движения региона во вторник, 24 июня.
Пешеходный переход — зона повышенного риска, и водителям необходимо проявлять особую осторожность: заблаговременно снижать скорость, оценивать дорожную обстановку и пропускать людей.
Нарушение правил проезда пешеходных переходов грозит штрафом в размере 1,5–2,5 тысячи рублей.