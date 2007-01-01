Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области зафиксировали более пяти тысяч нарушений на пешеходных переходах
Общество

В Калужской области зафиксировали более пяти тысяч нарушений на пешеходных переходах

Дарья Джуманова
24.06, 12:33
0 863
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С начала года комплексы фотовидеофиксации выявили 5 401 нарушение по статье «Непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам движения». Об этом сообщает Центр безопасности дорожного движения региона во вторник, 24 июня.

Пешеходный переход — зона повышенного риска, и водителям необходимо проявлять особую осторожность: заблаговременно снижать скорость, оценивать дорожную обстановку и пропускать людей.

Нарушение правил проезда пешеходных переходов грозит штрафом в размере 1,5–2,5 тысячи рублей. 

Новости по тегу
пдд
Лента настроения
9 оценили
22%
0%
0%
22%
33%
22%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkREMFlhWjVYeXRtTUllSTlkeEw5V2c9PSIsInZhbHVlIjoiQVlhVWh0ZWlFaEx4eTJiemt2UUxCY3Q0RFpTNnhiUFhqS1JJOGRPZVlpNStHM21ZMytRNDR6Zk1TTElNMS9XcWxXNjVlZm5mOG9JRXJ2ZExLT01MYnBlUWlyZ3V0R3VXblNHK1FMRkFHMnBjV0dwNHhWeWQzNlVibUZNM3NGdDZFOE9lejdCb0k3cjhnRWxTK0tEUUxzV3VmRGk5T0VoMEVvMkVUSjY5TVhubkpvcjBINWp4MHQ2MVZLTzY1SDJDbFhuOFFzUDIxRWNLeFFLYVkwTFo0UEIrZ2FpRXFGVmluSFpiRU1odm9PTHlURTg3REMxSDhROFRjT0JPeWQ0M0ptTE9scUdaN3NDZ2Rjdk8zaWN3T0dxK2NOYnRubHBIZmNua3pKMmg0RDV3YUI0WWh1MUg0N0lQcXFUeEsvcU96a3FORUFHNFMyc2JoQXYwS0lIWjhKQ1FURmdFU0kwVjRFS1p4cmFuN3c3enlXaktJcnFlbnVIeERXQnYyb2hSYmdDTHhjM2s3TTUzSmlmb2pFMDJJZmRmcnI1RFE4M09VYjNBdEEwaGVGMlJ5a2pwU3ZERjMzQ1RiVTBjbE5rdyIsIm1hYyI6IjRjNzNjYzA3ZGY0ZGE4MjhjYWYzOGQyZDc1M2EzZWJkN2E2NDVlYjA2YTQxMmVmMWQ1YmI3ZTJkOTczNWRiZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilo1aE4zN0NtOTVHdUFMaVl5UVhjVVE9PSIsInZhbHVlIjoiVWtGTzZaNDlmRjdBd0ltTTY4V0NhbWpYRm53bFk3NEhVVWpxOVZRc0VOM0lmSlVnQmJlaHQ3Q3VrTU1LZ2ljbFJrc21PeHY2VjY3L2d4a2pjL0ZGVXA4N3FESEQrNUtOdFcvekU4SCsreW5LZGk3cHFQYm5yaUxaTjZzQzRwSlVoanR6dENTbTJ1MDRBT1ZZS3A1R0UwM2x5b0pxMHdESzJieXhYTForSGd5M2RnellUa3hYZWFXU2ZDRG85NWVoSTJUY0VHdHI5dGhTa29pbGgrS2xUSkJUQnUxV3V6Yk9tZkwvWG9VL0UrNmhBNEJrNkhQeDJndUVNTUFBRE9sVXNqTGlLSXludHFYSDNMRnlqelV5S3Rka0tNeDdDUHFGQVNRT3AzbEpIRFFvMlNMUnU5Z1ZoTHhma1JRbXRRTW4zS0djRlNjMHBndjR5TlJTcE5oSmx3MGRVajd5bnY2Nk54WmpvcUQ1cWxZaEgvcFJxdWpPUDJtWGZ6bjVkRnF6ZmdtSmpPSU83UnZuWEFoOTVzaElFOC9sbVFhRWdvcWFxdXNhOHRLUGdYQTQxQ29YcEpzeFBwMnFWQnIwQ0ExbTBTWVBmQWN3YlBUZ21uMWw4dWM2QUp0VUZBMkl1NEU2SWd4clBWeXNUNDl1bnpNcFJXeVZndDNDcXFYM2ZPdVFBYUFoenpRMndoL0ZITkRlYnJzM3AxVUpINEN3eXJnU1dmd0hPNDBIVkhOY2xrODhueERjZTdQS0tqc0hzbXV0eHJuWWpvZFJLazBaV0NhcmxraFI5c1Z0N0tyWUtNSmhER3B3dEE4cUlXRUFHRFZzWHlIRFVkY2xVcnhEVDhGNSIsIm1hYyI6IjU1YjM0MzY1NDhlMTAzMTAzMWM3NTYyZWQ0NGQ2ODAyYzUyNWMwYmE0MDI4MmEyNjhiZmJjOTgzMThjMzg4NzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+