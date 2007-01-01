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Общество

В Калужской области пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП

Дарья Джуманова
24.06, 12:24
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44-летний житель Тульской области обвиняется в повторном управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре региона во вторник, 24 июня.

По данным следствия, в апреле 2025 года обвиняемый без прав ехал на своем мопеде «Sigma Sport» по дороге Козельск–Киреевское–Чернышено, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав на три года.

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