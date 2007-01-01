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Как изменятся маршруты общественного транспорта из-за проведения Дня выпускников в Калуге

Дарья Джуманова
24.06, 11:55
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В субботу, 28 июня, с 16:00 до окончания праздничных мероприятий в центре города будет ограничено движение общественного транспорта. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Троллейбусы:

  • Маршрут № 1(л) – отменён. После возобновления движения по ул. Кирова будет временно работать как маршрут № 12.
  • Маршрут № 2(л) – отменён. После открытия ул. Кирова будет следовать по маршруту: Терепец – Дом Быта – Терепец.
  • Маршрут № 3(л) – отменён. После открытия ул. Кирова будет следовать по маршруту: КЗТА – Сквер Мира – КЗТА.
  • Маршрут № 18(л) – до открытия ул. Кирова: микрорайон Кошелев – площадь Мира. После открытия улицы – по обычному маршруту.
  • Маршруты № 6(л), 8(л), 9(л), 10(л), 17(л) – работают без изменений.

Автобусы будут следовать со следующими изменениями:

  • Маршрут №2(л) - Терепец - ул. Московская - ул. Кирова - ул. Гагарина - Парк Циолковского.
  • Маршрут №4(л) - микрорайон Веснушки - ул. Кирова - ул. Московская - ул. К. Либкнехта - ул. Чапаева, далее по стандартному пути.
  • Маршрут №26(л) - ул. Серафима Туликова - ул. Кирова - ул. Московская - ост. «Городской рынок» .
  • Маршрут №27(л) - Сквер медицинских сестёр - ул. Суворова - ул. М. Горького.
  • Маршрут №29(л) - ст. Калуга-1 - ул. Баррикад - ул. Московская - ул. Кирова, далее по маршруту.
  • Маршрут №34(л) - отменён. После открытия ул. Кирова: парк Циолковского - ул. Гагарина - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Луначарского - ул. Салтыкова-Щедрина, далее по маршруту.
  • Маршрут №39(л) - Сквер медицинских сестёр - Европейский квартал.
  • Маршрут №41(л) - пл. Мира - ул. Кирова - ул. Московская - ул. Суворова - ул. Тульская, далее по маршруту.
  • Маршрут №44(л) - СК «Квань» - ул. Генерала Попова - ул. Кирова - ул. Московская - ул. Суворова - ул. Тульская - ул. Степана Разина, далее по маршруту.
  • Маршрут №69(л) - Сквер медицинских сестёр - ул. Суворова.
  • Маршрут №72(л) - мкр. Веснушки - ул. Кирова - ул. Московская - ул. К. Либкнехта - ул. Чапаева, далее по маршруту.
  • Маршрут №76(л) - Сквер медицинских сестёр - ул. Генерала Попова.
  • Маршрут №94(л) - ул. Московская - ул. Кирова - Сквер медицинских сестёр - ул. Кирова - Дом Быта.
  • Маршрут №95(л) - будет следовать через ул. Чижевского с обратным движением по маршруту.
  • Маршрут №97(л) - ул. Ленина - ул. Баррикад и обратно.

Автобусы, работающие без изменений: №8(л), 9(л), 17(л), 20(л), 21(л), 22(л), 23(л), 24(л), 25(л), 28(л), 30(л), 33(л), 37(л), 64(л), 82(л), 90(л), 91(л), 98(л).

Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки с учётом временных изменений.

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