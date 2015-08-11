Сбер профинансировал калужского производителя мужских деловых костюмов

Калужское отделение Сбера предоставило финансирование АО «Сухиничская швейная фабрика». Предприятие, расположенное в Калужской области, производит широкий ассортимент мужской классической одежды, а также одежды для мальчиков и юношей в возрасте от 7 до 17 лет под брендом VAN CLIFF. Финансирование позволит фабрике закупить текстиль и материалы для производства новой коллекции.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Сегодня мы наблюдаем рост спроса со стороны предпринимателей на привлечение дополнительных инвестиций, необходимых для расширения производства и географии поставок. "Сухиничская швейная фабрика” — пример сильного регионального предприятия, которое не только сохраняет промышленные традиции, но и активно развивает современное текстильное производство. Финансирование, предоставленное компании, было выдано в рамках упрощённой процедуры по предодобренному предложению, благодаря которому клиент смог оперативно получить необходимые средства и направить их на закупку сырья. Такие партнёрства позволяют бизнесу двигаться вперёд, а экономике региона — наращивать промышленный потенциал».

Наталья Митина, генеральный директор АО «Сухиничская швейная фабрика»:

«Ежегодно мы производим более 50 тысяч классических мужских костюмов, которые носят во многих регионах России и странах ближнего зарубежья. Финансирование от Сбера позволит нам установить новое оборудование: текстильный принтер, упаковочные линии и современные швейные машины. Полученный кредит пойдет на закупку сырья для новых производственных линий и увеличение объемов выпуска».