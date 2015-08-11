Ипотека под 3,5%, рассрочка и отделка: как «Космопарк» стал самым востребованным кварталом в Калуге

Жилой квартал «Космопарк», который возводит компания DOGMA на ул. Болдина, стал самым продаваемым проектом в Калуге. Согласно данным Росреестра, за период с января по май 2025 года здесь зарегистрировано наибольшее количество сделок с недвижимостью, что составляет 18,1% от общего объема продаж на рынке новостроек Калуги.

Популярностью у покупателей пользуются двухкомнатные квартиры площадью 55-65 кв. м. Количество таких сделок составляет 46%. На однокомнатные и студии приходится 33,8% сделок. Спрос на трехкомнатные составляет 17,9%, а на просторные четырехкомнатные - 2,3%.

Лидерство и востребованность жилого квартала «Космопарк» обеспечивают удобные финансовые инструменты, разработанные застройщиком. Недавно компания DOGMA запустила ипотечную программу по ставке 3,5% для семей с детьми до 7 лет, для военнослужащих действуют скидки и ипотечные программы с господдержкой. Также доступны рассрочки с фиксированным ежемесячным платежом в размере 20 000 рублей, которые помогают многим жителям Калуги осуществить мечту о собственной квартире, расширении или улучшении жилищных условий.

Помимо выгодных ипотечных ставок и программ, DOGMA предлагает квартиры с отделкой. Это позволяет будущим новоселам заехать в новое жилье сразу после получения ключей, избегая хлопот с пыльным и шумным ремонтом, а также оптимизируя свои бюджеты за счет включения стоимости работ и материалов в ипотечный кредит.

«Космопарк», по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), является одним из лучших жилых комплексов по потребительским качествам в Калуге. В современном квартале предусмотрено все для комфортной жизни: продуманные планировки квартир с кухнями- гостиными, гардеробными и постирочными, просторные колясочные в лобби, закрытые дворы, видеонаблюдение в местах общего пользования, интерактивные площадки для детей разных возрастов, развивающие логику и мышление, зоны с уличными тренажерами для занятий на открытом воздухе, а также собственный бульвар для пеших прогулок.

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