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Новость дня Общество

Ипотека под 3,5%, рассрочка и отделка: как «Космопарк» стал самым востребованным кварталом в Калуге

24.06, 12:20
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Жилой квартал «Космопарк», который возводит компания DOGMA на ул. Болдина, стал самым продаваемым проектом в Калуге. Согласно данным Росреестра, за период с января по май 2025 года здесь зарегистрировано наибольшее количество сделок с недвижимостью, что составляет 18,1% от общего объема продаж на рынке новостроек Калуги.

Популярностью у покупателей пользуются двухкомнатные квартиры площадью 55-65 кв. м. Количество таких сделок составляет 46%.  На однокомнатные и студии приходится 33,8% сделок. Спрос на трехкомнатные составляет 17,9%, а на просторные четырехкомнатные - 2,3%.   

Лидерство и востребованность жилого квартала «Космопарк» обеспечивают удобные финансовые инструменты, разработанные застройщиком. Недавно компания DOGMA запустила ипотечную программу по ставке 3,5% для семей с детьми до 7 лет, для военнослужащих действуют скидки и ипотечные программы с господдержкой. Также доступны рассрочки с фиксированным ежемесячным платежом в размере 20 000 рублей, которые помогают многим жителям Калуги осуществить мечту о собственной квартире, расширении или улучшении жилищных условий.

Помимо выгодных ипотечных ставок и программ, DOGMA предлагает квартиры с отделкой. Это позволяет будущим новоселам заехать в новое жилье сразу после получения ключей, избегая хлопот с пыльным и шумным ремонтом, а также оптимизируя свои бюджеты за счет включения стоимости работ и материалов в ипотечный кредит. 

«Космопарк», по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), является одним из лучших жилых комплексов по потребительским качествам в Калуге. В современном квартале предусмотрено все для комфортной жизни: продуманные планировки квартир с кухнями- гостиными, гардеробными и постирочными, просторные колясочные в лобби, закрытые дворы, видеонаблюдение в местах общего пользования, интерактивные площадки для детей разных возрастов, развивающие логику и мышление, зоны с уличными тренажерами для занятий на открытом воздухе, а также собственный бульвар для пеших прогулок.

Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „Д-ФИНАНС“». Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Сумма кредита от 300000 руб. до 6000000 руб. включительно. Диапазон значений полной стоимости ипотечного кредита от 6,302% до 24,633% годовых. Процентная ставка по кредиту 3,5%. При получении ипотечного кредита заемщик может нести дополнительные расходы по страхованию рисков, в том числе жизни, здоровья, нотариальному заверению документов, оценке имущества, передаваемого в залог.

Услуги кредитования оказывает Банк-ПАО Сбербанк. Ген. лицензия ЦБ РФ №1481 от 11.08.2015г. Предложение действительно с 01.05.2025г. по 30.06.2025г. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. Изучите все условия кредита (займа) на сайте

Предложение по рассрочке действует до 30.07.2025 и не является публичной офертой. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ «Д-ФИНАНС».

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