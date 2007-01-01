Семьи с невысокими доходами смогут получить семейную выплату в Социальном фонде

Семейная налоговая выплата будет введена в России с 2026 года.

Получить деньги смогут работающие люди с двумя и более детьми, если среднедушевой семейный доход у них не превышает полтора региональных прожиточных минимума на человека.

Ожидается, что по всей стране выплата охватит около четырех миллионов семей.

- В ходе Послания президент поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем, – заявил на днях глава Минтруда России Антон Котяков.