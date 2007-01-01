Семьи с невысокими доходами смогут получить семейную выплату в Социальном фонде
Получить деньги смогут работающие люди с двумя и более детьми, если среднедушевой семейный доход у них не превышает полтора региональных прожиточных минимума на человека.
Ожидается, что по всей стране выплата охватит около четырех миллионов семей.
- В ходе Послания президент поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем, – заявил на днях глава Минтруда России Антон Котяков.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....