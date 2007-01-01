Треть путешествующих россиян выбирает поездки по России
За рубеж выезжают 13%, 17% - в равной степени предпочитают ездить и там, и там.
Из опроса следует, что 12% стали путешествовать чаще после введения санкций.
За последние пять лет 38% заметили улучшение сервиса, 41% - инфраструктуры.
Напомним, ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказывал, что наш регион ставит перед собой задачу кратно увеличить турпоток в регион и налоговые поступления от этой отрасли.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....