Треть путешествующих россиян выбирает поездки по России

Фото: министерство культуры и туризма в Калужской области.

Таковы результаты исследования социологического агентства «Вебер».

Фото: министерство культуры и туризма в Калужской области.

За рубеж выезжают 13%, 17% - в равной степени предпочитают ездить и там, и там.

Из опроса следует, что 12% стали путешествовать чаще после введения санкций.

За последние пять лет 38% заметили улучшение сервиса, 41% - инфраструктуры.

Напомним, ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказывал, что наш регион ставит перед собой задачу кратно увеличить турпоток в регион и налоговые поступления от этой отрасли.