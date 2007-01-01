Калужские активисты «Движения Первых» приняли участие в Шествии мечтателей
Шествие в рамках выставки «Россия» на ВДНХ было приурочено ко Дню защиты детей.
На мероприятие съехались представители региональных отделений «Движения Первых».
Калужскую область представляли 35 человек – это активисты местных отделений движения.
В этот день на ВДНХ презентовали запуск на МКС капсулы с детскими мечтами. Они будут собираться до окончания выставки и отправятся за пределы нашей планеты.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....