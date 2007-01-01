Губернатор одобрил вовлечение детей в военно-тактические игры
Управление молодежной политики вместе с региональным отделением Движения Первых провело под Козельском региональные этапы военно-патриотической игры «Зарница 2.0».
В них участвовали школьники средних и старших классов.
Дети соревновались в тактической медицине, управлении беспилотниками, огневой подготовке, основах военной журналистики, топографии, знании вопросов истории, а также в военизированной эстафете, соревнованиях по пожарно-прикладному спорту и строевому смотру.
Победителями стали команды Малоярославецкого, Ульяновского, Козельского района и Калуги.
Также с 20 по 22 мая прошла областная открытая военно-спортивная игра «Звезда» для студентов профессиональных образовательных организаций. Первое место заняла команда колледжа транспорта и сервиса Сухиничей.
- Вовлечение ребят в военно-тактические игры сегодня очень актуально. Надо вспоминать хорошо забытое старое и давать ребятам такую возможность, - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....