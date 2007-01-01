Губернатор одобрил вовлечение детей в военно-тактические игры

В понедельник, 3 июня, на заседании правительства начальник управления молодёжной политики региона Елена Валуева рассказала о результатах завершившихся в области военно-спортивных игр.

Управление молодежной политики вместе с региональным отделением Движения Первых провело под Козельском региональные этапы военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

В них участвовали школьники средних и старших классов.

Дети соревновались в тактической медицине, управлении беспилотниками, огневой подготовке, основах военной журналистики, топографии, знании вопросов истории, а также в военизированной эстафете, соревнованиях по пожарно-прикладному спорту и строевому смотру.

Победителями стали команды Малоярославецкого, Ульяновского, Козельского района и Калуги.

Также с 20 по 22 мая прошла областная открытая военно-спортивная игра «Звезда» для студентов профессиональных образовательных организаций. Первое место заняла команда колледжа транспорта и сервиса Сухиничей.

- Вовлечение ребят в военно-тактические игры сегодня очень актуально. Надо вспоминать хорошо забытое старое и давать ребятам такую возможность, - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.