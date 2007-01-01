Шапша поручил не снижать темпов маркировки и учёта сельскохозяйственных животных
Учет необходим для сохранения эпизоотического благополучия нашего региона.
Губернатор Калужской области отметил, что за первые четыре месяца года произведено почти 182 тысячи тонн молока, более 42 тысяч тонн мяса, около 47 миллионов яиц.
Производство сельхозпродукции выросло на 5,2%.
- На качество и безопасность продукции влияет много факторов, в том числе соблюдение производителями ветеринарных правил, биологическая защищённость хозяйств и предприятий, эпизоотическое благополучие региона в целом, - заявил Владислав Шапша.
По данным Росстата, сейчас общая численность крупного рогатого скота в калужских хозяйствах составляет 233,7 тысячи голов, свиней – 96,8 тысячи голов, мелкого рогатого скота – 26,6 тысячи голов, 5,3 миллиона голов сельскохозяйственной птицы, 27 тысяч голов кроликов, порядка 17 тысяч пчелосемей.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....