Выпускников-победителей «Губернаторского дневника» наградили в Калуге
Как мы уже писали ранее, в пятницу, 31 мая, в ИКЦ прошла церемония награждения победителей конкурса «Губернаторский дневник». Он уже второй год проводится медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке губернатора Владислава Шапши.
В последний день весны глава региона лично поблагодарил 30 отличников школ региона за хорошую учебу. Однако трех победителей на церемонии не было. Дело в том, что Варвара Демкина, Екатерина Апокина и Кирилл Рухов в тот день сдавали ЕГЭ по математике. Владислав Шапша и все присутствующие пожелали ребятам успехов и сдать экзамены на сто баллов.
А свои заслуженные награды они получили в понедельник, 3 июня, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга». В торжественной обстановке ребята получили дипломы с напутствием губернатора Владислава Шапши и подарки от спонсоров.
Также мы поговорили с выпускниками об их увлечениях и планах на будущее. Но об этом мы расскажем чуть позже. Следите за новостями на нашем сайте.
Официальный партнер проекта:
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....